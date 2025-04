Niektórzy twierdzą, że 28 lat to idealny wiek na ślub. 30 to już podobno ostatni moment, bo potem już tylko 40 i ... nieuchronnie zbliżające się staropanieństwo, zwane dziś singielstwem. Ale nie oszukujmy się więcej. Prawda jest taka, że nie ma uniwersalnego, jedynego i odpowiedniego wieku na zbudowanie trwałego związku. Każdy przecież jest inny, a kwestia małżeństwa i założenia rodziny to sprawa indywidualna. Amerykańscy naukowcy mają jednak na to rozwiązanie. Profesor Tony Dooley z australijskiej uczelni University of New South Wales's School of Mathematics and Statistics stworzył prosty wzór matematyczny, dzięki któremu wyliczysz, w którym wieku będziesz gotowa na to, by się zaręczyć oraz wziąć ślub.

Wzór, dzięki któremu wyliczysz odpowiedni wiek na oświadczyny

Jeśli zastanawiasz się, kiedy twój partner ci się oświadczy, możesz zapytać go o wiek, w którym, najpóźniej chciałby się ożenić oraz o to, kiedy zaczął myśleć o stałym związku. Po wykonaniu równianina dowiesz się, kiedy otrzymasz pierścionek zaręczynowy. Możesz też wyliczyć swój idealny wiek na zbudowanie trwałego związku. Wystarczy rozwiązać następujące równanie:

[(n-p) x 0,386] + p = wiek oświadczyn

N - wiek, w którym najpóźniej chciałabyś wziąć ślub

P - wiek, w którym najwcześniej zaczęłaś myśleć o stałym związku

Przykład:

Ania najpóźniej chciałaby wziąć ślub w wieku 35 lat. Wiek, w którym zaczęła myśleć o stałym związku, przypadł na jej 25 rok życia. Ania tak wyliczyła swój idealny wiek na zaręczyny:

[(35-25) x 0,386] + 25 = (10 x 0,386) + 25 = 3,86 + 25 = 28,86

idealny wiek Ani na zaręczyny to 28-29 lat.

Skuteczność wzoru

Jeśli właśnie teraz pukasz się w głowę ze zdziwienia, to musisz wiedzieć, że wzór matematyczny stworzony przez profesora Tony'ego Dooley'a sprawdził się aż u 40% osób. To imponujący wynik.