Ślub dla wielu ludzi nadal kojarzy się z ceremonią przed ołtarzem. Tymczasem coraz więcej par decyduje się na ślub cywilny, z różnych względów. Często po ślubie cywilnym po jakimś czasie małżonkowie decydują się na ślub kościelny, jednak nierzadko uroczystość świecka jest jedyną. Choć w pierwszej chwili nie wydaje się to wielkim problemem, to jednak okazuje się, że sporo, a nawet większość zaproszeń ślubnych nawiązuje treścią i wyglądem wyłącznie do ślubu kościelnego!

Reklama

Zaproszenia na ślub cywilny – gdzie szukać?

Ślub cywilny, choć coraz bardziej powszechny, nadal znajduje się w cieniu, często odbierany jako „drugiej kategorii” wobec ceremonii w kościele. Rozmaitych wzorów zaproszeń ślubnych nie brakuje – problem pojawia się jednak w momencie wyboru ich treści i grafiki. Zdecydowana większość zaproszeń jest przygotowana bowiem pod kątem ślubu kościelnego.

Przyszli małżonkowie wybierają w takiej sytuacji zwykle zaproszenia z oferty sprzedawcy, który umożliwia samodzielne zaprojektowanie zaproszeń. Zarówno wygląd jak i treść takiego zaproszenia ustalana jest wówczas indywidualnie przez narzeczonych. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorców z branży ślubnej oferuje gotowe szablony zaproszeń na ślub cywilny lub umożliwia zaprojektowanie własnego, w niewygórowanej cenie.

Wszystko o ślubie cywilnym - koszty, dokumenty, przygotowanie...

Zaproszenia z możliwością własnego projektu najłatwiej znaleźć spośród ofert na Allegro.

Zaproszenia na ślub cywilny – jak je zredagować?

Zaproszenie na ślub cywilny powinno być tak samo eleganckie, jak na ślub kościelny – goście muszą poczuć się wyróżnieni i zaszczyceni tym, że to właśnie ich obecności pragniecie w tak ważnym dla was dniu.

W treści koniecznie trzeba zawrzeć:

Datę i godzinę ślubu

Adres Urzędu Stanu Cywilnego

Adres sali/restauracji, w której odbędzie się przyjęcie

Prośbę o potwierdzenie przybycia do dnia (…)

Numery telefonów do narzeczonych

Krótką informację o preferencjach co do prezentu (zamiast prezentów – koperta, zamiast kwiatów – alkohol etc.)

Tekst zaproszenia ślubnego nie musi być wymyślny ani rymowany. Najważniejszą rolę odgrywa elegancki wygląd i uroczysta forma wręczenia zaproszeń.

Przykładowa treść zaproszenia na ślub cywilny

Informacje o ślubie i weselu można zredagować na dwa sposoby: zwyczajnie i wprost lub wierszem.

XY i YZ (imiona i nazwiska Pary Młodej)

Wraz z Rodzicami,

Mają zaszczyt zaprosić

Sz.P………………………………………wraz z osobą towarzyszącą

Na uroczystość zaślubin, która odbędzie się (data) o godzinie ….

W Urzędzie Stanu Cywilnego w ….

Po uroczystości zapraszamy Szanownych Gości do wspólnej zabawy weselnej, która odbędzie się w…..

Serdecznie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia….

Pod spodem należy dopisać numery telefonów do narzeczonych. Jeśli zamiast prezentu wolelibyście otrzymać gotówkę, zaproszenie to idealne miejsce i okazja do przekazania tej informacji Gościom! Wystarczy krótki, zabawny wierszyk, napisany mniejszą czcionką na dole zaproszenia.

W zależności od waszych talentów literackich, możecie pokusić się także o zabawne sformułowanie treści zaproszenia, parafrazując na przykład zapowiedź spektaklu teatralnego.

Przykładowa treść zaproszenia:

Teatr Wolność Utracona, zaprasza szanownych Gości na spektakl pod tytułem:

„On i Ona, za chwilę Mąż i Żona”.

W rolach głównych wystąpią:

(imiona i nazwiska Pary Młodej),

Wraz z Rodzicami i Świadkami.

Przedstawienie odbędzie się w (nazwa i adres Urzędu Stanu Cywilnego), o godzinie ….

Po krótkiej przerwie zapraszamy na Akt II, pod tytułem:

„Zabawa weselna”.

Ta część spektaklu obędzie się na deskach sali/restauracji (nazwa i adres).

Do dnia …. Prosimy o potwierdzenie przybycia.

(pod spodem zapiszcie numery telefonów do siebie).

Reklama

To także może ci się przydać!

Piękne i modne sukienki na ślub cywilny dla każdego! (zdjęcia)

Przebieg ślubu cywilnego - krok po kroku!