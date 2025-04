Na wstępie powiem, że trwa ona około 15 minut. Najpierw pracownik urzędu stanu cywilnego zaprasza Was - przyszłych małżonków z zaproszonymi przez Was gośćmi do Sali, w której odbędzie się ślub. Wszyscy zajmiecie miejsca: Wy siadacie naprzeciwko kierownika urzędu stanu cywilnego, za Wami Wasi goście, a po boku świadkowie. Gdy wszyscy zajmą miejsca i siądą, wejdzie kierownik u.s.c. . Najpierw da krótką przemowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społeczeństwa, o tym czym jest małżeństwo itp. Po czym, poprosi o powstanie i zacznie się główna część tej uroczystości.

W pierwszej kolejności kierownik u.s.c. zapyta Was czy zamierzacie zawrzeć małżeństwo i czy uczynicie wszystko, by Wasze małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Oświadczenia o wstąpieniu w Związek Małżeński w U.S.C. Wy - przyszli małżonkowie będziecie powtarzać po kierowniku u.s.c.

Zacznie Pan Młody: -Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, iż wstępuję w Związek Małżeński z (imię i nazwisko Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Następnie te same słowa powtórzy Panna Młoda...

Po tym kierownik u.s.c. wygłosi taką formułkę: -Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że Związek Małżeński Pani(...) i Pana (....) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki. Wtedy założycie sobie nawzajem obrączki. (Dla przypomnienia obrączki zakładamy na serdeczny palec prawej ręki.)

Następnie znów kierownik u.s.c. powie: -Dokumentem, który stwierdza fakt zawarcia Związku Małżeńskiego jest Akt Małżeństwa sporządzony w Księdze Małżeństw pod nr ... proszę Państwa o podpisanie tego aktu.

Po tym podpiszecie Akt Małżeństwa i od tego momentu będziecie stanowili pełnoprawny Związek Małżeński. Pan Młody będzie mógł wtedy pocałować Panią Młodą. Najczęściej wtedy zgromadzeni goście będą bili brawo. Kierownik u.s.c. pogratuluje Wam i ogłosi, że goście mogą już składać życzenia Młodej Parze. Życzeniom będzie towarzyszył szampan i nastrojowa muzyka.