Jaką wódkę kupić, by zadowolić gości i nie nadwyrężyć budżetu? Oto nasz ranking!

Wódka czysta

Bazą czystej wódki jest spirytus rektyfikowany. Może on być zbożowy (żytni, jęczmienny, pszeniczny) lub ziemniaczany, który rozcieńcza się wodą do uzyskania 40 % alkoholu. Wódki czyste dzielimy na zwykłe i wyborowe, czyli takie powstałe ze spirytusu dwukrotnie rektyfikowanego.

Wódkę podaje się mocno schłodzoną, w małych kieliszkach. Najczęściej popija się ją sokiem bądź napojem gazowanym, by złagodzić jej cierpkość.

Gin

To alkohol stosowany już w średniowieczu jako lekarstwo ziołowe. To rodzaj jałowcówki, który powstaje po destylacji zacieru z dodanymi owocami jałowca pospolitego. Gin posiada ok. 35 - 40 % zawartości alkoholu.

Ma cierpki smak, dlatego najczęściej podaje się go wraz z colą bądź tonikiem. Zmieszany z wermutem daje martini.

Bimber

Inaczej samogon, okowita bądź księżycówka. To napój alkoholowy produkowany amatorsko, w zaciszu własnego domu. Otrzymuje się go ze zboża, ziemniaków, cukru bądź melasy. Ma ostry zapach i smak.

Przed przelaniem do butelek oczyszcza się go węglem aktywnym. W rezultacie smakiem niemal nie różni się od czystej wódki kupowanej w sklepie. Bimber najczęściej zaprawia się owocami.

Nalewka

Nalewka to nic innego jak alkoholowy wyciąg z owoców, kwiatów bądź ziół. Najczęściej posiada on ok. 40-45 % alkoholu. Nalewkę produkuje się w procesie maceracji, czyli zalewania składników alkoholem. Słodzi się ją syropem bądź miodem.

Nalewka najlepiej smakuje jako dodatek do obiadu mięsnego. Podaje się ją w 50 ml kieliszkach.

Co wybrać?

Ostateczna decyzja dotycząca wyboru alkoholu zależy od gości, którzy będą bawić się na waszym weselu. Osoby starsze najczęściej wybierają tradycyjną wódkę. Przy tzw. wiejskim stoisku z mięsem, bimbrem i nalewkami spotkamy natomiast młodsze towarzystwo. Warto też zastanowić się nad stoiskiem z napojami i dodatkami do robienia drinków. Wesele (zazwyczaj) ma się tylko jedno w życiu!

