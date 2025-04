Wódka czyli jeden z najpopularniejszych alkoholi, zaraz obok wina i piwa, może być wykorzystywana w wielu różnych sytuacjach, nie tylko w tych stricte towarzyskich. Okazuje się, że warto zawsze mieć pod ręką buteleczkę tego wysokoprocentowego napoju. Poznaj pięć nietypowych zastosowań wódki w domu!

Reklama

Pierwsze zastosowanie wódki - zdejmiesz plaster

Chyba każda z nas miała problem z odklejeniem opatrunkowego plastra. Co gorsza, po jego odklejeniu często na skórze zostają brzydkie ślady, które trudno usunąć. W takiej sytuacji wystarczy posmarować wódką miejsce z plastrem. Nie dość, że plaster szybko zejdzie, to szybko też pozbędziemy się śladów po plastrze.

Drugie zastosowanie wódki - wyczyścisz okulary

Okularnicy doskonale wiedzą jak to jest borykać się z ciągłym czyszczeniem okularowych szkieł. Nie zawsze łatwo jest pozbyć się różnego rodzaju smug, czasem nawet specjalistyczne chusteczki nie są w stanie pozostawić lustro szkła krystalicznie czystym. Okazuje się, że wódka perfekcyjnie radzi sobie z czyszczeniem okularów! Namocz więc chusteczkę w alkoholu i przetrzyj okulary.

Trzecie zastosowanie wódki - poprawia wzrost włosów

Podobno wlanie do szamponu kieliszka wódki sprawi, że mycie włosów stanie się dla nas o wiele bardziej korzystne! Alkohol lepiej usuwa toksyny z włosów oraz poprawia ich wzrost, skutecznie eliminuje łupież. Może warto spróbować zafundować naszym włosom taką "alkoholową imprezę"?

Czwarte zastosowanie wódki - przepędzi muszki owocowe

Obecność owocowych muszek to udręczenie nie jednej pani domu. Okazuje się, że jest skuteczny sposób na to, aby szybko je przepędzić! Zrób specjalny eliksir - zmieszaj 30 ml wódki, 3-4 krople płynu do naczyń oraz 400 ml wody. Przetrzyj miejsca, gdzie przebywają owady, a one same opuszczą dom.

Piąte zastosowanie wódki - na opryszczkę

Nie jest tajemnicą, że wódka zabija skutecznie różnego rodzaju wirusy i zarazki. Wiele osób boryka się z opryszczką i nie zdaje sobie sprawy, że czasem bardzo szybko może ją pokonać przykładając w dane miejsce co jakiś czas wacik nasączony wódką.

Reklama

Więcej nietypowych zastosowań produktów:

3 nietypowe zastosowania bezbarwnego lakieru do paznokci

5 nietypowych zastosowań ryżu w domu

5 nietypowych zastosowań soli w domu