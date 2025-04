Grappa (słowo oznacza winiak gronowy) jest wyrobem spirytusowym i początkowo stanowiła efekt „uboczny” destylacji wina. Zanim trafiła na pierwsze miejsca na sklepowych półkach, była alkoholem plebsu. Służyła prostym chłopom jako rozgrzewający i poprawiający humor trunek.

Reklama

Ten produkowany (początkowo) z oszczędności napój, tak by nie marnować pozostałych po zakończeniu sezonu winnego owoców, uznawany jest obecnie za wizytówkę Włoch.

Czym jest grappa?

Grappa to włoski napój alkoholowy, którego zawartość alkoholu waha się od 37,5 do 60%. ​Jest przeźroczysta, o nieco żółtawo-złotym zabarwieniu i charakterystycznym, intensywnym smaku i zapachu, które zależą przede wszystkim od jakości winogron.

Bazą napoju są winogrona. Wytworzenie go z czerwonych owoców nie jest dużym problem, wystarczy je oczyścić z gałązek oraz szypułek, następnie miażdży się je i poddaje fermentacji. Ostatnim etapem jest wytłoczenie soku. W przypadku białych winogron, ten proces jest bardziej skomplikowany. Tłoczy się je, gdy są jeszcze świeże, a fermentuje jedynie wytłoczyny.

Do najlepszych gatunków winogron, z jakich wytwarza się wódkę, zalicza się m.in. moscato, traminer, picolit i verduzzo. Zdarza się, że producenci dodają do niej soki owocowe, ale Włosi uważają to za profanację.

fot. Adobe Stock

Rodzaje grappy

Podział grapp jest ściśle związane z dojrzewaniem trunku. Grappa podobnie jak każdy dobry alkohol powinna leżakować, najczęściej ten proces trwa 12 miesięcy. Trunek cieszy się w Europie dużą sympatią. Najpopularniejsza grappa powstaje w miejscowości Bassano del Grappa, ale produkuje się ją w całych Włoszech, a nawet w Szwajcarii.

Grappa Giovane - młoda, dojrzewa nie krócej niż 6 miesięcy, przechodzi „smakiem” beczki, w której się znajduje, stąd jej wytłokowo-trawiasty posmak.

Grappa Invecchiata - dojrzewa co najmniej rok, z czego pół roku w beczce, przelana do szklanej butelki może w niej spędzić nawet kilka lat, jest bezbarwna i bardzo droga.

Grappa Momovitiagno - nazwa pochodzi od gatunku winogron, z jakiej została zrobiona.

Grappa Aromatizzata - sztucznie aromatyzowana, z reguły używa się do tego ruty, ziela krwawnika, lukrecji lub kwiatu róży, bądź porzeczki.

Jak podawać i pić grappę?

Grappę podaje się w podłużnych, wysokich kieliszkach albo tych klasycznych do wódki. Pije się ją zawsze na ciepło - nigdy nie podaje się schłodzonej.

Choć nie jest dodawana do drinków, to niekiedy Włosi urozmaicają nią smak espresso. To trunek, który powinno się pić tak jak koniak czy brandy - należy się nią delektować.

Wyjątkowe grappy z owocem

W sklepach można spotkać butelki grappy z całym owocem, na przykład gruszką, wewnątrz butelki. Nabywca takiego cuda zastanawia się jak to się stało, że przez wąski otwór szyjki wprowadzono do butelki tak dorodny owoc. To proste.

Zalążki owoców, gdy są jeszcze małe, wkłada się do przeźroczystych butelek, a te podwiązuje na drzewie. W takiej indywidualnej szklarni owoc dojrzewa, by po zerwaniu dodać aromatu i urody butelce wódki. Takie grappy przywozi się z Włoch na prezenty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.05.2009 r.

Reklama

Więcej o alkoholach: