Jesteście razem już kilka lat, świetnie się dogadujecie i tworzycie idealny związek, a on milczy? Pewnie zachodzisz w głowę, dlaczego on JESZCZE się nie oświadczył? Większość dziewczyn marzy o zaręczynach, romantycznej scenerii i pięknym pierścionku z brylantem. Sporo kobiet zaczyna denerwować się, gdy partner nie porusza tematu wspólnej przyszłości i zalegalizowania związku.

Poznaj 5 rzeczy, których nie wolno ci zrobić, aby nie odstraszyć mężczyzny twoich marzeń i nie wywierać na nim presji.

Bądźmy ze sobą szczere - każda kobieta, która czuje się w swoim związku pewnie, chce iść o krok dalej. Romantyczne zaręczyny, piękny ślub, miłość i uwielbienie każdego dnia... Co jednak, jeśli twój partner wcale nie garnie się do oświadczyn i przysięgi, a ty uważasz, że wasz związek jest całkiem udany?

Być może sam jest pełen obaw, co nie znaczy, że nie chce! Oto 5 najgorszych rzeczy, jakie możesz w takiej sytuacji zrobić:

1. Temat: ŚLUB!

Myślisz, że im częściej będziesz wałkować temat wspólnego wesela, tym szybciej twój facet ci się oświadczy? Nic bardziej mylnego!

Mężczyźni nie lubią, gdy wchodzi się im na głowę i mówi, co mają robić. Wielu z nich nie jest jeszcze gotowych na bycie głową rodziny. Żeby nie odstraszyć pantera, lepiej nie wspominaj na każdym kroku o tym, jak będzie wyglądał wasz ślub, jaką założysz suknię oraz jakie menu wybierzecie, bo może się okazać, że biedak ucieknie, gdzie pieprz rośnie.

2. Pokazywanie wymarzonego pierścionka

Wizyta w galerii handlowej to dla ciebie idealny pretekst, aby wstąpić do jubilera i pokazać, który pierścionek chcesz? Lepiej tego nie rób!

Pamiętaj, że do uczuć i małżeństwa nie można nikogo zmuszać, a tym bardziej w tak dziecinny sposób! Oczywiście, możesz sprecyzować swojemu mężczyźnie, jaki rodzaj biżuterii ci się podoba, ale pod żadnym pozorem nie zmuszaj go do zakupu pierścionka.

3. Ślub, dziecko, wspólna starość ...!

Wymyśliłaś już imiona dla waszych dzieci? A może nieustannie snujesz plany o wspaniałym weselu? Uważaj, bo być może właśnie bardzo skutecznie odpychasz go od siebie!

Mężczyźni na ogół są mniej dojrzali niż kobiety. Chcą się wyszumieć, zrobić karierę lub po prostu się ustatkować, ale dopiero wtedy, gdy będą na to gotowi. Gdy osiągną swoje cele, myślą o założeniu rodziny. Tego procesu raczej nie da się przyspieszyć. Jeśli więc chcesz na siłę zmusić go do małżeństwa, założenia rodziny i (co za tym idzie) wzięcia na siebie sporej odpowiedzialności, najprawdopodobniej wywołasz odwrotne zachowanie.

4. "A moja koleżanka ..."

Kolejne wesele u znajomych? A może znowu zauważyłaś na portalu społecznościowym, że twoja koleżanka z klasy wzięła ślub? Nieustanne przypominanie partnerowi, że jesteście bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo długo razem i większość osób z waszego otoczenia po takim, a nawet krótszym czasie zawarła małżeństwo, może doprowadzić do rozpadu waszego związku, bo twój chłopak przestraszy się presji, jaką na nim wywierasz.

5. Szantaż

"Albo mi się oświadczysz, albo musimy zerwać!" To chyba najgorsze zdanie, na które nie możesz sobie pozwolić! Nikt przecież nie lubi byś stawianym pod ścianą, a tym bardziej, jeśli chodzi o tak poważny wybór, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego. Zamiast tego, lepiej jest uzbroić się w cierpliwość. Jeśli kocha, to na pewno się oświadczy – wszystko w swoim czasie.

