Suknia ślubna to tradycyjny strój panny młodej. Kobiety najczęściej decydują się na długie i białe kreacje, które symbolizują niewinność oraz młodość. Jeśli wydaje ci się, że najważniejsze w sukni ślubnej jest to, jak prezentuje się jej przód, dekolt i twoja talia, to poniekąd jesteś w błędzie.

Reklama

Wyobraź sobie ceremonię ślubną. Ty i twój przyszły mąż wchodzicie do kościoła. Wszystkie oczy skierowane są na was, a w zasadzie na ciebie, bo to panna młoda jest jedyną i prawdziwą gwiazdą ślubu. Wy zmierzacie do ołtarza. Co zatem widzą wasi goście? Tak – widza tył twojej sukni ślubnej i to dlatego powinnaś zadać, aby był piękny, jedyny w swoim rodzaju, dziewczęcy i zachwycający. Poznaj aż 5 rodzajów tyłu sukni ślubnej i zainspiruj się nimi. Naprawdę warto!

Zobacz, jak dobrać dekolt do sukni ślubnej

1. Tren

Tren sukni ślubnej to wspaniały dodatek, który wzbogaci całą stylizację. Pięknie wygląda i sprawi, że będziesz prezentować się elegancko, i z klasą. Pamiętaj jednak, że na tren nie może pozwolić sobie każda kobieta. Ten dodatek świetnie sprawdzi się w przypadku wysokiej panny młodej. Niskie dziewczyny raczej nie powinny się na niego decydować.

Zobacz, o czym musisz pamiętać, wybierając buty do ślubu

2. Kornka

Piękna koronka to doskonały wybór niezależnie od fasonu sukni ślubnej. Jeśli zdecydujesz się na koronkę z tyłu, na plecach, koniecznie zadbaj o to, aby materiał nie uwierał i nie "gryzł". Pamiętaj, że w sukni będziesz bawić się całą noc, a przecież nikt nie chciałby, aby szorstka faktura przeszkadzała w tańcu.

Sprawdź, jak wybór sukni ślubnej wygląda oczami konsultanta ślubnego

3. Przezrocze

Delikatny, przezroczysty materiał z tyłu sukni ślubenj, najczęściej w postaci cieniutkiej, cielistej siateczki to świetna opcja, która podkreśli kobiecość. Nie zapomnij o odpowiedniej bieliźnie. Biustonosz koniecznie musi mieć przezroczysty, silikonowy tył oraz ramiączka. Możesz też pomyśleć o silikonowym biustonoszu samonośnym, który będzie niewidoczny.

Przekonaj się, do jakiej sukienki pasuje welon mantilla

4. Kokardka

Jest dziewczęca, dodaje wdzięki i lekkości. Kokardka z tyłu weselnej kreacji to świetny akcent, który sprawdzi się zarówno w przypadku sukienki o fasonie księżniczki, jaki i w zestawieniu z kreacją z odkrytymi plecami. Odważniejsze panny młode mogą pozwolić sobie na kolorową kokardkę. Najważniejsze, aby jej barwa była dopasowana do innych dodatków lub do motywu przewodniego ślubu.

Poznaj rodzaje welonów i wybierz idealny dla siebie

Reklama

5. Koraliki

Perły, diamenciki, niewielkie kamienie, cekiny, a nawet kolorowe koraliki idealnie wykończą każdą stylizację ślubną. Białe perły połącz ze śnieżną suknią. Złote kamienie lub małe bursztyny będą pięknie wygadały w połączeniu z suknią ecru.