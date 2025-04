Moda ślubna też się zmienia, chociaż nie tak szybko, jak ta streetowa. Co jest teraz trendy? Jakie suknie widzimy na wybiegach i co dziś wybierają panny młode, by tego wyjątkowego dnia wyglądać rewelacyjnie? O tym rozmawiałyśmy z Izabelą Janachowską.

Jak wyglądał ślub Izabeli Janachowskiej

Moda śubna 2017

Jedno nie ulega wątpliwościom - suknia ślubna powinna być dopasowana do panny młodej, a także do charakteru uroczystości.

Panny młode są coraz odważniejsze przy wyborze sukni ślubnej. Coraz bardziej odchodzimy od klasycznej bieli i nawet już coraz bardziej odchodzimy od tych śmietanek, kości słoniowej. Idziemy w mocniejsze kolory. Oczywiście ciągle jesteśmy w sferze pasteli, ale coraz chętniej panny młode wybierają suknie w delikatnym odcieniu różu, beżu, szampana, cappucino, ale są również i takie, które pójdą w delikatny błękit, w delikatną szarość. Modne są też przezroczystości. - mówi Izabela Janachowska