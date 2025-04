Izabela Janachowska znana jest ze swoich telewizyjnych programów o tematyce ślubnej. A jaki był jej własny ślub? Czy należał do tych idealnych?

To był mój ślub, wymarzony przeze mnie, dla mnie najpiękniejszy. Oprócz tego, że wszystko ładnie wyszło, to byłam z tym emocjonalnie związana. Wydaje mi się, że nie mogę być obiektywna oceniając ten ślub, bo po prostu był mój :) Było mi bardzo miło, gdy goście przychodzili i mówili, że było na prawdę pięknie i że wszystko wyszło. Bardzo mocno dbałam o to, żeby ten ślub był spersonalizowany. Nie ważne jest to, ile ja miałam sukien ślubnych. Ważne jest to, że były panie na moim weselu, które mnie absolutnie pobiły, bo przebierały się więcej razy niż ja.

- Izabela Janachowska