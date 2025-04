Tradycja ślubne, chociaż mogą wydawać się nieco zamierzchłe, dalej obowiązują i cieszą się sporym powodzeniem. Zwyczaj założenia czegoś starego, niebieskiego, nowego i pożyczonego pochodzi jeszcze z epoki wiktoriańskiej, czyli z 1800 roku. Chociaż jest to zwyczaj rodem z Anglii, to bardzo szybko znalazł wielu zwolenników również w Polsce. Coś starego jest symbolem szacunku do tradycji i kultury. Coś nowego ma oznaczać nową drogę życia. Coś pożyczonego to nawiązanie do wspólnoty – panna młoda pożycza coś w dniu swojego ślubu, ale tak naprawdę każdego dnia swojego życia będzie mogła liczyć na pomoc rodziny i przyjaciół. Coś niebieskiego to zaś odpowiednik czystości i niewinności kobiety. Zobacz, jak możesz wykorzystać tę piękną tradycję, aby twoja ślubna stylizacja zaskoczyła wszystkich gości.

Coś starego

Stare wcale nie znaczy brzydkie i niemodne. Na ślub możesz założyć piękną rodzinną biżuterię albo welon swojej mamy lub babci. Jeśli jesteś w posiadaniu rodzinnej sukni ślubnej, pomyśl o jej rekonstrukcji, przerób ją delikatnie lub po prostu odśwież. Efekt może być spektakularny!

Coś nowego

Tu nie będziesz pewnie miała żadnego problemu, bo z reguły większość weselnego looku to same nowości. Możesz wybierać w sukni, welonie, biżuterii czy makijażu. Jeśli decydujesz się na rodzinną suknię, welon i biżuterie, nowe na pewno będą kwiaty, bielizna i pończochy.

Coś pożyczonego

To chyba najtrudniejszy element tej pięknej tradycji. Z reguły uważa się, że na swój własny ślub wszystko kupuje się dużo wcześniej, tak aby o niczym nie zapomnieć. Jeśli podobnie jak ja nie lubisz pożyczać, postaraj się, aby "coś pożyczonego" było niewielkie i nieinwazyjne. Proponuję spinkę do włosów lub torebkę. Poproś druhnę, siostrę, mamę lub kogoś bliskiego o pożyczenie tego drobiazgu.

Coś niebieskiego

Chociaż kolor niebieski nie należy do tradycyjnych weselnych barw panny młodej, to dziś coraz częściej bywa wykorzystywany. Jeśli twoja kreacja i dodatki to połączenie bieli z ecru, bieli z różem lub po prostu czysta biel, nie wciskaj niebieskiego akcentu na siłę, bo cała stylizacja zostanie zachwiana. Zamiast tego pomyśl o błękitnej podwiązce.

Jeśli jednak w twojej stylizacji dominować będą kobalty, granaty i błękity, śmiało możesz pomyśleć o paznokciach, kwiatach czy butach w odcieniu niebieskim.