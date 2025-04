Biżuteria na ślub może być delikatna lub masywna. Ważne, aby idealnie pasowała do reszty stroju.

Wszystko zależy od sukni ślubnej. Jeśli jest ona skromna, gładka, to dobrze wygląda efektowna kolia, duże kolczyki lub szeroka bransoleta. Przy sukniach bardziej strojnych, najczęściej wybiera się skromny łańcuszek z brylantową zawieszką, drobne kolczyki najlepiej na sztyfcie. Wszystko zależy od sukni – musimy pamiętać, aby unikać efektu przeładowania

Specjalista zdradził także, jaki rodzaj biżuterii wygląda najlepiej podczas ślubu.

Wszystko zależy od preferencji Panny Młodej – efektownie wyglądają kryształy i perły. Najpiękniej oczywiście kolie brylantowe. Biżuteria, to także dobry pomysł na prezent ślubny, jednak jak się okazuje, nie od wszystkich gości. Jeśli biżuteria na prezent, to tylko od bliskich osób, ponadczasowa – brylantowa

Dodatki są nie tylko elementem stroju Panny Młodej. Także Pan Młody powinien zadbać o odpowiednią biżuterię.

Jeśli chodzi o Pana Młodego, to oczywiście koszula z mankietem do spinek. Do ślubu warto wybrać te o delikatnym wzornictwie. Modne są spinki łączące srebro ze złotem, które będą kwintesencją elegancji i szyku. Dopełnieniem stroju jest zegarek. Elegancki i klasyczny, jest podstawowym elementem kompletnego wizerunku mężczyzny

