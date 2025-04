Chyba każda kobieta marzyła od dziecka o tym, by w dniu poślubienia swojego wybranka, wyglądać jak prawdziwa księżniczka. Wymarzonym fasonem sukni ślubnej na tą okazję jest właśnie princessa. Jest to niezmiennie najmodniejszy i najchętniej wybierany krój, jednak trzeba pamiętać, aby suknię ślubną trzeba dobrać odpowiednio do sylwetki. Jak jest w przypadku princessy?

Suknia ślubna princessa – jak wygląda?

Suknia ślubna princessa ma zawsze bogaty dół, z dużą ilością halek. Przypomina suknię o typowym kroju „A”, jednak różni się od niej właśnie pełnym, ciężkim dołem. Górna część takiej sukni może być zarówno gorsetowa, jak i z głębokim dekoltem, z długim bądź krótkim rękawem. Wszystko zależy od gustu panny młodej! W kwestii materiału również jest pełna dowolność – może to być klasyczny tiul, ale także organza, muślina czy satyna. Spora swoboda istnieje również w kwestii łączenia góry z dołem sukni – może być wyraźne, ale równie dobrze może to być subtelne bądź niewidoczne odcięcie.

Suknia ślubna jak marzenie - poradnik panny młodej!

Suknia ślubna princessa – dla kogo to najlepszy fason?

Klasyczny krój przypominający literę A, jest idealny dla każdego. Obszerny dół maskuje niedoskonałości figury, w szczególności odstający brzuszek czy krągłe biodra. Góra takiej sukni powinna być dopasowana do figury w taki sposób, aby podkreśliła atuty, odwracając uwagę od mankamentów. Suknia ślubna typu princessa będzie więc wyglądać dobrze na każdej sylwetce! To dobry fason również dla niskich kobiet – dopasowana góra i rozcięcia ładnie „wyciągną” sylwetkę.

Na co uważać przy wyborze princessy?

Bardzo niskie panie powinny zwrócić większą uwagę na dobór dołu. Nie powinien być zbyt ciężki i obszerny – może to optycznie obciążyć i skrócić sylwetkę. Princessa jest również zwykle bogato zdobiona różnymi falbanami i drapowaniami. Projektując suknię lub wybierając ją spośród gotowych modeli, trzeba zwrócić uwagę na miejsce i ilość falbanek i drapowań. Unikaj ich w miejscach newralgicznych: na biuście (jeśli masz obfity czy biodrach i pupie (jeśli są odstające). Niepotrzebnie obciążą figurę i przyciągną wzrok w te miejsca.

