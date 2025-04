Kupić, czy wypożyczyć - oto jest pytanie. Wiele panien młodych zastanawia się nad tym przed własnym ślubem. Podpowiadamy, jakie są wady i zalety każdego z tych wyborów.

Wypożyczona suknia ślubna - zalety

1. Kwestie przechowywania - Decydując się na wypożyczenie ślubnej kreacji, przede wszystkim nie musimy zastanawiać się nad tym, co później z nią zrobić. Oczywiście, wiele kobiet kupując suknię, zostawia ją sobie na pamiątkę – ale jest to dość kłopotliwe. Suknie zazwyczaj zajmują dość dużo miejsca, więc jest to dość istotna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę. Wypożyczając kreację, po zakończeniu uroczystości, po prostu oddajemy ją do salonu i nie mamy z tym problemu.

2. Oszczędność - Wypożyczona suknia ślubna z komisu jest z reguły dużo tańsza, niż nowa, kupiona w salonie. (Za wypożyczenie płaci się zwykle połowę kosztu sukni)

Wady wypożyczenia sukni ślubnej

1. Nie jest i nigdy nie będzie twoja - Wypożyczoną suknię ślubną trzeba będzie oddać. Nie zostawisz więc sobie żadnej pamiątki. Jeśli więc jesteś wyjątkowo sentymentalna, to lepiej kup suknię na własność i zachowaj ją dla potomnych.

2. Ktoś już ją na sobie miał - Może to zabrzmieć dziwnie, ale wiele osób tak ma, że nie wyobraża sobie założyć ubrania, które wcześniej nosiła obca osoba. Tym bardziej, jeśli w grę wchodzi jedna z ważniejszych sukienek w życiu. Istnieje też pewien przesąd, który mówi, że wraz z używaną suknią ślubną, można "odziedziczyć" cechy małżeństwa, któremu dana suknia towarzyszyła. Idąc tym tropem, jeśli trafisz na suknię ślubną rozwódki, możesz mieć pecha...

3. Uszkodzenia... - Co jeśli podczas ślubu suknia się bardzo zniszczy? Wiele komisów sukien ślubnych nie żąda dodatkowych kosztów, bo są już one wliczone w cenę kreacji. Obawy jednak zawsze pozostaną.

Zalety kupienia sukni ślubnej

1. Wspomnienie na lata - To opcja dla wrażliwych i romantycznych kobiet. Jeśli uwielbiasz sentymentalne podróże i za nic w świecie nie chcesz rozstać się ze swoją białą suknią, koniecznie ją kup.

2. Sukienka dla potomnych - A może chcesz rozpocząć nową, rodzinną tradycję? Jeśli chcesz, by twoja suknia przekazywana była z pokolenia na pokolenie, musisz ją kupić i odpowiednio przechowywać.

3. Możesz ją sprzedać - Kupno sukni to z kolei sposób na częściowe odzyskanie pieniędzy. Po ślubie możemy spróbować ją sprzedać lub pozostawić w specjalnym komisie. Dzięki temu, możemy odzyskać część środków, które wydaliśmy na jej zakup. Robi tak wiele pań, ale takie rozwiązanie wiąże się z istotną niedogodnością.

Wady kupienia sukni ślubnej:

1. Cena - Koszt sukni ślubnej może przyprawić o zawrót głowy. Ceny wahają się od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić, nie kupuj sukni ślubnej, tylko wypożycz ją z komisu sukien ślubnych.

2. Kupić i co potem? - No właśnie: co zrobić z kupioną suknią ślubną? Trzymać w szafie (i zawalać sobie niepotrzebnie miejsce?)? A może sprzedać? to rodzi sporo problemów i dylematów. Jeśli więc nie zależy ci na zachowaniu sukni ślubnej, zrezygnuj z jej zakupu.

Gdzie wypożyczyć suknię ślubną?

Komisy z sukniami ślubnymi znajdziesz niemal w każdym mieście. Największe wypożyczalnie sukien ślubnych znajdziesz w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, czy Wrocławiu.

