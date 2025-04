Wybór odpowiedniej sukni ślubnej nie należy do najprostszych. Butiki z modą ślubną zasypują nas różnymi modelami, fasonami i stylami, co dodatkowo znacznie utrudnia podjęcie właściwej decyzji. Jak więc dobrać idealną kreację na własny ślub? Co zrobić, by sukienka była dobrze dopasowana do figury, wzrostu i stylu samej uroczystości? O tym opowiedział nam Adam Chowański - stylista i prowadzący program „Sposób na suknię", który możecie obejrzeć w każdy wtorek o 21.30 na TLC.

Jak dobrać suknię ślubna do sylwetki?

Jak wybrać suknię ślubną?

Wybór sukni ślubnej, zdaniem Adama Chowańskiego, najlepiej zacząć od dokładnego przeanalizowania własnej figury. Na tej podstawie można dobrać odpowiedni krój i fason sukni. Kolejny krok to określenie kolorystyki sukni, która wcale nie musi być biała. Dalej możemy dopasować rodzaj materiału, dodatki, czy długość welonu.

Wybierz idealny model sukni ślubnej!