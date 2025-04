Ile czasu poświęcasz na wybranie jeansów? A ile zajmuje ci kupienie butów? Ile poświęcasz minut (godzin?!) na znalezienie sukienki na wesele znajomych lub gogoś z rodziny? No właśnie. Niektórym parę chwil, a innym - nawet kilka dni. Z wyborem odpowiedniej sukni ślubnej jest oczywiście jeszcze trudniej. Jak więc wybrać idealną kreację? Ile poświęcić na to czasu i kiedy właściwie zabrać się za poszukiwania sukni ślubnej?

Jak dopasować suknię ślubną do figury?

Pół roku wystarczy

Styliści i wedding plannerzy podpowiadają, że wystarczy pół roku, a nawet mniej. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak bardzo zdecydowane jesteśmy, czy mamy swój typ oraz czy potrafimy szybko podejmować decyzję. Drugą kwestią są poprawki i przymiarki, które często zajmują dużo czasu.

Koronkowa suknia ślubna - dla kogo?

Koronki to modny dodatek, który idealnie sprawdzi się zarówno w przypadku wesela w stylu rustykalnym, jak i tego glamour. Będą pasować:

szczupłej pannie młodej

odważnej kobiecie (pamiętaj, że koronki odkrywają ciało)

wysokiej pannie młodej - jeśli decydujesz się na koronkową suknię w fasonie rynki, to pamiętaj, że ten wybór będzie dobrym tylko w przypadku wysokich kobiet.

Prosta suknia ślubna - dla kogo?

Co to w zasadzie znaczy prosta suknia ślubna? To oczywiście model A, empire, a także wszystkie klasyczne, proste kreacje bez dodatków. Prosta suknia ślubna to dosyć uniwersalny wybór. Idealnie sprawdzi się w przypadku zarówno wysokiej, jak i niskiej panny młodej. Dużo lepiej będzie się prezentowała na szczupłej sylwetce, bo idealnie podkreśli wszystkie atuty. Ostatnio bardzo modne stały się proste kreacje z muślinu, które robią furorę na weselach boho.

Suknia ślubna w stylu księżniczki - dla kogo?

Która z nas nie marzyła w dzieciństwie o sukni rodem z Kopciuszka? Ale tego typu suknia nie każdej z nas pasuje. Na kim będzie leżała idealnie? Na pewno suknię ślubną w stylu księżniczki można polecić kobietom średniego wzrostu. Na wysokich może wyglądać lekko komicznie, a w przypadku niskich dziewczyn często powoduje efekt małej kulki lub bezy. Tego tupu kreacja powinna sprawdzi się na weselach w stylu glamour. Nie poleca się jej jednak na przyjęcia na świeżym powietrzu lub te w stylu boho.

