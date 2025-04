To mój ulubiony ślubny organizer (tak, sama z niego korzystam). Jest stylowy, praktyczny, ma dużo miejsca na notatki i posiada kalendarium przygotować ślubnych i listę najważniejszych rzeczy do zrobienia.

2 z 6

Organizer Ślubny My Wedding Is My Mission, cena ok. 54,90 zł