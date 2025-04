Moda zmienia się co sezon i niektórzy powiedzą, że nie da się za nią nadążyć. W sumie to prawda, bo bycie na bieżąco z trendami wymaga sporo czasu. Jeśli jednak chcesz wyglądać modnie na weselu znajomej czy kogoś bliskiego, to postaw na klasyki, które zawsze są na czasie. Czego nie wypada założyć na wesele? Zobacz w galerii!

Jak wyglądać modnie na weselu?

Polecamy złotą zasadę Iman: "W świecie pełnym tandety, wolę pozostać przy klasyce". Zamiast ekstrawaganckiego stroju, wybierz coś, w czym będziesz wyglądać pięknie, kobieco i elegancko. Jak? Oto 5 prostych i uniwersalnych rad:

Kolor

Mała czarna odpada, bo czerń przewidziana jest na inne okazje. Pomyśl o kreacji w barwach czerwieni, pudrowego różu, błękitu czy lawendy. ale nic na siłę. Przy doborze koloru nie kieruj się modą, ale tym, co pasuje to twojej karnacji i stylu. Fason

Ani za długa ani za krótka - taka powinna być sukienka na wesele. Może i brzmi lekko enigmatycznie, ale tak już jest. Mini może być zbyt wyzywająca, zaś suknia do ziemi zarezerwowana jest dla panny młodej, świadkowej i mamy pary młodej. Buty

Zasady etykiety mówią, że obcas nie powinien przekraczać 9 cm - wtedy spełniamy zasady elegancji. Ale ja hołduję innej zasadzie. Obcas ma być taki, by można w nim było chodzić i tańczyć. Jeśli nie potrafisz chodzić na szpilkach to je sobie daruj. Dodatki Wesele to nie pokaz biżuterii, którą zgromadziliśmy przez całe nasze życie. Dodatki powinny być wyważone. Jeśli decydujesz się na długie kolczyki, to pomiń naszyjnik lub łańcuszek. Jeśli sukienka ma bogate zdobienie, to w ogóle daruj sobie jakiekolwiek dodatki. Torebka

Mała torebka wieczorowa wystarczy. Nie ciągnij ze sobą shopperki, bo nie idziesz na zakupy, ale na elegancką i podniosłą uroczystość.

