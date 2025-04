Chociaż niektórzy twierdzą, że najpiękniejsze wesela organizowane są latem, to jest też wielu zwolenników wrześniowych i październikowych ślubów, którzy po prostu kochają złotą polską jesień. Spadające liście i babie lato mają oczywiście swój niepowtarzalny klimat, ale mówiąc o jesiennym weselu, nie sposób nie wspomnieć o deszczu. Pogody nie da się przecież przewidzieć, a deszcz jest pewnego rodzaju jesiennym znakiem rozpoznawczym. Jak więc zorganizować klimatyczne jesienne wesele? Sprawdź nasze rady!

Dekoracje na jesienne wesele – zgodnie z motywem przewodnim

To kluczowa zasada, o której należy pamiętać niezależnie od pory roku. Weselne dekoracje powinny być dopasowane do motywu przewodniego imprezy. Jeśli jest nim styl glamour, to dekoracje powinny być eleganckie. Jeśli decydujecie się na wesele boho, to postawcie na rośliny, pióra i piękne bibeloty.

Jesienne wesele powinno mieć ciepły klimat (w przeciwieństwie do pogody). To właśnie we wrześniu i w październiku idealnie sprawdzą się wesela w stylu boho. Jesienne liście na stołach, lawenda, wrzosy, świece, a na nawet dynie dadzą wymarzony nastrój.

Jesienne dekoracje w zgodzie z naturą

Wasze dekoracje powinny nawiązywać do pory roku i owoców jesieni. Nie tylko na stołach (chociaż zupa dyniowa na pierwsze danie byłaby świetnym pomysłem). Jakie dekoracje powinny pojawić się na sali weselnej? Pomyśl o koszach wypełnionych jabłkami, dyniach, wrzosach i lawendzie. Do tego oczywiście jesienne liście, które świetnie będą wyglądały zarówno jako dekoracja stołu, jak i jako element bukietu czy wianka.

Jesienne kolory

Tu mamy wiele możliwości, bo przecież jesień to najbardziej kolorowa pora roku. Pomarańcze, czerwienie, brązy, złoto i fiolety to główne barwy. Najlpeije, jeśli wybierzesz maksymalnie dwa kolory, które będą waszym motywem przewodnim. Fioletowe wrzosy i lawenda na stołach w połączeniu z fioletowym bukietem i butami pany młodej dadzą fenomenalny efekt!

Jesienny tort

Jesienią postaw na naked cake (nagi tort) zdobiony owocami i posypany cukrem pudrem. Jeśli jednak chcesz, by wersja tortu była bardziej bogata, postaw na piętrowy w kolorze motywu przewodniego.

