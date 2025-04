Klasyczny ślub to już przeszłość. Dziś narzeczeni dwoją się i troją, aby uroczystość weselna była niezwykła. To dlatego często wybierają wesele w konkretnym stylu, np. rustykalnym lub boho, który stał się prawdziwym hitem tego sezonu. Zobacz, o czym nie wolno zapomnieć, jeśli decydujesz się na uroczystość w stylu boho.

Beże, biele i odcienie écru. Kwiaty, winietki, mnóstwo dekoracji i bibelotów – tak to wesele w stylu boho, który jest połączeniem nowoczesności z sielskością, naturalnością, a nawet stylem hipsterskim. Koniecznie postaw na odpowiednie dekoracje, które odgrywają tu niepowtarzalną rolę. Pomyśl o:

Na ślubie w stylu boho obowiązkowo musi pojawić się wino. Koniecznie w pięknych, ozdobnych butelkach lub karafkach. Nie zapomnij też o ozdobnych kieliszkach, które również powinny zachwycać pięknym szkłem i zdobieniami. Tort powinien wyglądać na "ciasto domowej roboty" - bez plastikowych dekoracji, za to ozdobiony owocami. Menu możesz wybrać dowolnie, wg własnego gustu, ale warto pomyśleć o ciasteczkach, muffinkach, rogalikach, sałatkach i innych domowych pysznościach.

Klimat bohemy wykorzystany podczas aranżacji weselnych uroczystości łamie konwenanse, łącząc pozornie niepasujące do siebie elementy. Trendy w kuchni, winie i estetyce stołu weselnego zmieniają się dynamicznie. W tym roku popularność zdobyły tzw. naked torty, połączenia drewna z kolorami Ziemi, ale również tradycyjne, domowe wina. - Ciekawym trendem jest popularność wesel w stylu rustykalnym, gdzie dużym powodzeniem cieszą się swojskie wina, produkcji przyjaciół lub rodziny Młodej Pary.

- Karolina Ostachowicz, wedding planner z Glamour Event

Panna młoda w stylu boho na pewno nie będzie miała na sobie tony makijażu, idealnie upiętego koka czy ciężkiej biżuterii. Zamiast tego na zachwyci delikatnymi, rozwianymi włosami, które mogą wydawać się w lekkim nieładzie. Suknia również będzie zwiewna, najczęściej w fasonie litery A, empire, prosta lub tea length.

