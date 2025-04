Boże Narodzenie to szczególny czas. To dlatego tak wiele osób decyduje się, by sakramentalne "tak" wypowiedzieć właśnie wtedy. Jak przygotować się do zimowego ślubu i wesela? Podpowiadamy!

Panna Młoda

To ona jest wtedy najważniejsza! Zimowa panna młoda powinna postawić na śnieżnobiałą suknię ślubną oraz srebrne dodatki. Jeśli masz ciemne włosy, to usta możesz podkreślić mocną, czerwoną szminką. Nie zapomnij też o futerku lub sweterku, które może się przydać w mroźny grudniowy dzień.

Jak zaplanować ślub w Boże Narodzenie?

Dekoracje

Ślub w Boże Narodzenie wymaga niejako trzymania się pewnych zasad. Świerki, przystrojona choinka, światełka, mnóstwo czerwieni, złota i zieleni pozwolą wam zachować magię tego czasu.

Jedzenie i muzyka

Nie zapomnijcie o kolędach i tradycyjnych świątecznych daniach.