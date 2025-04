Przede wszystkim - dekoracja kościoła!

Odpowiednie dekoracje, które podgrzeją świąteczną atmosferę są tutaj kluczem do sukcesu. Zwykle na święta kościoły są już udekorowane choinkami, w ich wnętrzu unosi się zapach igliwia, gdzieś w rogu stoi stajenka... Dlatego też wystarczy dodać do nich zaledwie kilka elementów. Przede wszystkim – lampki choinkowe. Jeżeli nie ma ich na kościelnych choinkach powinniśmy jak najszybciej o nie zadbać. Dekorując choinki warto też pamiętać, aby ozdoby miały jednolitą kolorystykę. Bardzo efektownie wygląda choinka w kolorze niebiesko-srebrnym lub czerwono-żółtym. Drugą niezwykle istotną rzeczą są kwiaty. Zimą bukiety z róż czy lilii nie dość, że nie pasują do świątecznej atmosfery, to dodatkowo są bardzo drogie. Dlatego też lepiej postawić na gałązki jemioły czy ostrokrzewy.

Z kolei poisencje i gałązki świeżego świerku są idealna dekoracją ławek dla gości i krzeseł dla młodej pary oraz świadków. Dla stworzenia dodatkowego efektu można pokusić się o świece zapachowe, jednak nie jest to konieczne.

Boże Narodzenie w sali weselnej

W sali weselnej najważniejszą rolę odgrywa kolorystyka. Powinna ona przypominać wszystkim gościom o wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Dlatego też najlepiej zrezygnować z odcieni pastelowych a także intensywnych różów, fioletów czy oranży. Najlepiej postawić na kolory głębokie np. ciemna zieleń i czerwień w zestawieniu ze złotem, czy srebro w parze z granatem i bielą. Oczywiście wszystko też w dużej mierze zależy od charakteru sali, w której odbędzie się weselne przyjęcie.

Należy też zadbać o dekorację wejścia - najlepiej przyozdobić je gałązkami świerku i powiesić gałązki jemioły, co może okazać się przydatne przy obrzędach powitania młodej pary. Na sali nie może zabraknąć roślin, najlepiej tych, których używaliśmy w kościele tzn. świerku, ostrokrzewu, golterii czy grudnika. Dobrze byłoby przyozdobić nimi krzesła i stoły, a w ich centrum ustawić świeczniki. Jeżeli chodzi o same świece – mogą przybierać różny kształt. Najbardziej pożądane na świąteczno-weselnym stole będą świece w kształcie bombek czy choinek. Bardzo ładnie prezentują się też długie, klasyczne świece ozdobione tiulem czy postawione w eleganckich, ozdobnych świecznikach.

Warto pamiętać, że świece powinny być jednakowe, aby na stołach nie powstał kolorystyczny i dekoracyjny chaos. Ponieważ święta to mroźna i zimna pora, do dekoracji można użyć sztucznego śniegu w sprayu. Najlepiej prezentuje się on na świątecznych stroikach położonych na stołach, jednak bardzo efektywnie będzie też wyglądał na świątecznych gałązkach i bukietach. Ostatnim chyba elementem dekoracji jest zastawa stołowa. Nie możemy zapomnieć o serwetkach, sztućcach i talerzach! Tu należy pamiętać o tym aby kolor wybranej przez nas zastawy nie kolidował z ogólnym wystrojem wnętrza. Jeżeli nie uda nam się zakupić czy wypożyczyć zastawy w wybranym przez nas kolorze, postawmy na uniwersalną, klasyczną biel.

Jednak chyba najważniejszym elementem świątecznego wesela jest menu i muzyka. Nie może zabraknąć ani tradycyjnych świątecznych dań, ani wspólnego śpiewania kolęd! Dopiero w tym tak naprawdę uzewnętrznia się prawdziwe piękno bożonarodzeniowego nastroju!

Królowa śniegu

Panna Młoda zimą wygląda szczególnie efektownie. Tradycyjna, biała, długa suknia ślubna idealnie wpasowuje się w otoczenie. Jako okrycie wierzchnie może wybrać kożuszek, futerko w kolorze ecru czy dopasowany płaszcz. Do tego bukiet w bożonarodzeniowym stylu i mamy wymalowaną Królową Śniegu – jak z bajki. Dodatkowo przy ujemnych temperaturach Panna Młoda może być spokojna o swój wygląd i ślubny makijaż, który nie powinien doznać żadnych uszczerbków.

Wspaniała świąteczna atmosfera



Na świątecznym weselu jest najważniejsza. Należy pamiętać, że tworzą ją przede wszystkim ludzie, a nie piękne dekoracje czy świąteczne menu. Dlatego tez postarajmy się, aby w zapomnienie odeszły wszystkie kłótnie, problemy czy niesnaski. Starajmy się być dla gości wyrozumiałymi i cierpliwymi, a z pewnością nasze wesele zapisze się na długo w ich pamięci.