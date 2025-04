Zimowy ślub w Boże Narodzenie

Przyznam, że do tej pory idealna sceneria dla tak wyjątkowego dnia kojarzyła mi się z latem w pełni, słońcem, piękną pogodą, zielenią. Jednak teraz jestem oczarowana ślubem w pięknej zimowej scenerii. Zwłaszcza jeśli świat przykrywa pokrywa białego puchu. Taki krajobraz to wręcz wymarzone tło tej uroczystości. Biel idealnie będzie komponować się z suknią panny młodej. A Boże Narodzenie jest samo w sobie na tyle magiczne, że doda uroczystości jeszcze większego animuszu.

Zimowy ślub

Zimowe i bożenarodzeniowe akcenty idealnie komponują się z dekoracją stołu weselnego, suknią panny młodej, bukietem ślubnym, dekoracją sali czy kościoła. Kolory, które kojarzą się ze Świętami to czerwień, zieleń, złoto. Natomiast zimową scenerię podkreśli biel, błękit i srebro. A panna młoda cała w bieli na tle śnieżnego krajobrazu to widok wręcz zapierający dech w piersiach i szkoda, że tak rzadko spotykany.

​

Czy ślub w Boże Narodzenie to dobry pomysł?

Na początek mała zachęta w formie niezwykłych zdjęć w zimowej scenerii.

fot. weddingchicks.com

fot. lovemydress.net/blog, weddingchicks.com

fot. thumblr.com, iheartfaces.com, weddingsbylilly.com, weddingchicks.com

Ale przejdźmy do sedna oto kilka naprawdę wyjątkowych pomysłów na ślub w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Tylko biel

Tylko biel



Pierwsza propozycja to ślub w kolorze bieli, zainspirowany śniegiem i kryształkami lodu. Gustowny i bardzo elegancki. Bardzo subtelne akcenty świąteczne w postaci delikatnych kryształowych ozdób, choinek, gałązek, oczywiście wszystko w kolorze bieli lub kremu. Białe obrusy, zdobienia krzeseł. Przy dominującej bieli uwagę zwracają szczegóły i detale, które tu bardzo dokładnie przemyślano. Na uwagę zasługuje fragment kolędy, który podkreśla świąteczny charakter ślubu. Pięknie i z doskonałym wyczuciem smaku.

fot. weddingchicks.com

fot. weddingchicks.com

fot. weddingchicks.com

fot. weddingchicks.com

fot. junkermanjonesevents.blogspot.com

Z dodatkiem czerwieni

Z dodatkiem czerwieni



Połączenie bieli i czerwieni to doskonały duet. Mocny czerwony akcent na tle śniegu prezentuje się wspaniale. Czerwone kwiaty stanowią ciekawy element zarówno bukietu panny młodej, jak i dekoracji, czy stroików. W okresie bożonarodzeniowym nie może zabraknąć poinsecji. Czerwień może być tu delikatnym akcentem lub dominować nad bielą, może co odważniejsza panna młoda wybierze suknię w tym kolorze. Czerwień nieodłącznie kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia, a na uroczystościach ślubnych jest zwykle strzałem w dziesiątkę. Oto kilka propozycji, jak nią pięknie zagrać, by stworzyć uroczystość ślubną o niezwykłym świątecznym charakterze.

fot. weddingchicks.com

fot. weheartit.com

fot. stitelyentertainment.wordpress.com

fot. chicvintagebrides.com

fot. greatbeginningsevents.com/blog

Niebiański błękit

Niebiański błękit



A może zimowo-świąteczny ślub w wydaniu błękitnym. Niebieski w połączeniu z bielą tworzy prawdziwie zimową scenerię, niczym z bajki o Królowej Śniegu. Niezwykła, klimatyczna aura dzięki błękitnym dodatkom, a do tego obowiązkowe świąteczne detale tj. szyszki, bombki, świeczki, lampiony. A może nawet błękitna suknia, zdecydowanie mniej ekstrawagancka od czerwieni, ale jednak bardziej wyróżniająca się od tradycyjnej bieli.

fot. 1.bp.blogspot.com

fot. weddbook.com

fot. weddingfashiononline.com

Pastelowy akcent

Pastelowy akcent



Pastele idealnie pasują do ślubnej ceremonii. Tym razem jednak w świątecznym wydaniu. Dominująca biel w tej propozycji została przełamana różem, błękitem, seledynem. Genialny pomysł z prezentami, girlandą i oczywiście szklankami gorącej czekolady. I choć na dworze mroźno i śnieżnie, atmosfera sesji gorąca i bardzo optymistyczna.

fot. greenweddingshoes.com

fot. greenweddingshoes.com

fot. greenweddingshoes.com

fot. greenweddingshoes.com

fot. greenweddingshoes.com

fot. greenweddingshoes.com

Lampek czar

Lampek czar



Z czym kojarzą nam się Święta? Oczywiście z blaskiem światełek. Kolorowe lampki świecące na choince, w oknach i ogrodach to gwarancja wspaniałej, rodzinnej, ciepłej atmosfery. Nie może ich zabraknąć podczas bożonarodzeniowego ślubu. Spójrzcie, jak pięknie mogą prezentować się światełka i jaką magiczną otoczkę tworzą.

fot. weddingchicks.com, junkermanjonesevents.blogspot.com

fot. weddingchicks.com, junkermanjonesevents.blogspot.com

Ślub w Święta Bożego Narodzenia może być piękny i wyjątkowy, a w dodatku bardzo romantyczny. Bo to w końcu jedyna okazja, by zamiast samochodem pojechać pięknymi saniami, oczywiście jeśli pogoda dopisze i spadnie odpowiednia ilość śniegu. I nawet niska temperatura zdaje się nie być istotna. A sesja z takiego ślubu może być niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.