Ślub i wesele to jedne z najpiękniejszych wydarzeń w życiu, o których marzy wiele kobiet i mężczyzn. Sny często są odzwierciedleniem tego, co w duszy gra: śni się najczęściej to, o czym marzymy lub czego się boimy. Marzenia senne to czasem także przestroga, jaką wysyła podświadomość i w zależności od kontekstu snu, warto przyjrzeć się danej kwestii. Co, kiedy śni się wesele? Sennik rozwieje twoje wątpliwości!

Reklama

Wesele – sennik

Jeżeli w twoim śnie wesele jest normalną, wesołą uroczystością, prawdopodobnie odzwierciedla marzenie o poślubieniu obecnego partnera. Może być także wyrazem tęsknoty za związkiem i małżeństwem – szczególnie, jeśli długo jesteś samotna. To także wyraz niecierpliwego oczekiwania na ślub, jeśli jest już zaplanowany.

Nieudane wesele w śnie – takie, na którym goście się kłócą, czujesz smutek i rozdrażnienie, a także niechęć do całej uroczystości, może świadczyć o strachu związanym z wejściem w związek małżeński. Taki sen interpretowany jest jako ostrzeżenie przed wyborem partnera na męża: być może w głębi duszy czujesz, że nie jest to właściwa osoba.

Wesele w negatywnych okolicznościach pojawiające się we śnie może również być również po prostu odzwierciedleniem stresu związanego z organizacją ślubu i obaw o to, aby wszystko poszło zgodnie z planem.

Pozostałe znaczenia snu o weselu

Ślub to poważna decyzja, niosąca konsekwencje na całe życie. Dlatego wielu przyszłych nowożeńców, mimo pozytywnego nastawienia do tej uroczystości i pewności uczuć wobec swojego partnera, przeżywa ją bardzo głęboko. Uruchamia się wówczas podświadomość, która czasem wprost, a czasem w bardzo zniekształcony, a wręcz odwrotny niż rzeczywistość sposób, wysnuwa ślub i wesele na pierwszy plan.

W śnie jesteś gościem na czyimś weselu? To zapowiedź pozytywnych zmian w twoim życiu, także w sferze uczuciowej. Taki sen można traktować jak podpowiedź do podjęcia zmian, które chodzą ci po głowie, jednak nie jesteś pewna ich słuszności. Dotyczy to przede wszystkim relacji międzyludzkich, zwłaszcza damsko – męskich.

Jesteś już mężatką? Sen o weselu możesz potraktować jako symbol przełomowych, ale pozytywnych zmian. Jeśli jest więc coś, na czym bardzo ci zależy, być może ta sprawa już niebawem znajdzie swój szczęśliwy finał!

Reklama

To także może cię zainteresować!

Organizacja wesela w pigułce - pamiętasz o tym wszystkim?

Niech będzie to wesele inne, niż wszystkie! Jak to zrobić?

Wesele pod namiotem - doskonała zabawa, czy szaleństwo?