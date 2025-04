Fot. Fotolia

Na szczęście, wbrew pozorom, nie jest to wcale aż takie trudne! – Branża okołoślubna jest w tym momencie do tego stopnia dobrze rozwinięta, że pracujący w niej specjaliści są w stanie bez większego problemu zorganizować większość pomysłów i zachcianek przyszłych par młodych – tłumaczy Szczepan Łowiński, organizator krakowskich Targów Młodej Pary.

No dobrze, tylko skąd wiedzieć, na co można sobie pozwolić? Skąd zaczerpnąć inspiracji i pomysłów, które nadadzą naszej ceremonii absolutnie wyjątkowego charakteru? Zapraszamy do lektury!

Postaw na candy bar



Jeśli chcecie, aby wasze wesele rzeczywiście było "inny niż wszystkie", warto pomyśleć nad nim w sposób całościowy. Jeden wyróżniający się element zapewne zwróci uwagę gości, jednak raczej nie wywoła w nich "efektu WOW", o który przecież chodzi! Zacznijmy od miejsca, w którym ma się odbywać uroczystość. Okazuje się, że nawet tradycyjna restauracja może ciekawie wyróżnić się na tle innych tego typu miejsc, np. przy pomocy tzw. candy barów.

– Ciasta na paterach to oczywiście nadal standardowa forma podawania słodkości na weselach, jednak przy bliższym przyjrzeniu się widać, że nie cieszą się zbytnim powodzeniem, a po kilku godzinach przestają wyglądać atrakcyjnie – tłumaczy Sabina Jędra-Smuda, dyrektor hotelu Perła. – Świetną propozycją dla par, które szukają na swoje przyjęcia czegoś innego i niebanalnego, są tzw. candy bary. Jest to pomysł, który przybył do nas z Ameryki, a oznacza bufet, na którym ułożone jest całe mnóstwo różnorodnych słodyczy. Najlepiej wygląda wtedy, kiedy jest on dopasowany do przewodniego koloru wesela. Taki element zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem i budzi spory zachwyt wśród gości weselnych – podkreśla Sabina Jędra-Smuda.

Zorganizuj wesele w ulubionym stylu

Na atrakcyjną formę candy barów uwagę zwracają również dekoratorzy i floryści, określając je mianem uczty dla podniebienia i radości dla oczu. Najważniejsze jednak jest to, żeby wszystko w tym dniu było ze sobą spójne, i żeby idealnie do siebie pasowało. – Tworzymy całą scenografię uroczystości, dbając o to, żeby każdy jej element był z tej samej „układanki” – tłumaczy Joanna Stasiowska, z pracowni florystyczno-dekoratorskiej Kameleon. – Stylowo z kandelabrami, nowocześnie z podświetleniem, a może na ludowo lub vintage? Ważne, aby stworzyć jedyny w swoim rodzaju klimat, dopasowany do oczekiwań i marzeń każdej pary młodej.

Skąd natomiast zaczerpnąć pomysł na temat przewodni naszego wesela? Najlepiej z naszego życia, własnych wspomnień, pasji i upodobań. – Może to być miejsce, o którym zawsze marzyliśmy, styl, w którym najlepiej się czujemy, ulubiony kolor, film, książka, muzyka czy wspólna pasja – wymienia Magdalena Podskarbi z pracowni Ma Fleur. – Dzięki odpowiednio dobranym kwiatom, świecom, kolorom, materiałom czy papeterii, jesteśmy w stanie stworzyć niepowtarzalny klimat, który doskonale wyeksponuje temat przewodni wesela.

Pomyśl o fotobudce

Innym ciekawym pomysłem, który z pewnością pomoże urozmaicić Waszą uroczystość i odróżnić ją od innych, może być popularna w ostatnich latach fotobudka. Jest to samoobsługowy automat fotograficzny, który drukuje zdjęcia natychmiast po ich zrobieniu. – Podczas przyjęcia goście weselni mają możliwość wklejania swoich zdjęć oraz wpisywania życzeń w pamiątkowej księdze gości – mówi Przemysław Żurek z firmy Fotozabawy. – Pewną nowością jest też możliwość nagrywania krótkich, 30-sekundowych filmików, w trakcie których goście mają możliwość składania życzeń parze młodej, tworząc tym samym jedyną w swoim rodzaju video księgę gości.



Ciekawa jest też opinia fotografów ślubnych, którzy na weselach bywają zdecydowanie najczęściej. Ich zdaniem para młoda w dniu ślubu bardzo często martwi się o wszystko, co jest związane z przyjęciem. Bo przecież przygotowania do wesela niemalże zawsze pochłaniają mnóstwo czasu, stresu i energii. A przecież w tym dniu to właśnie państwo młodzi są najważniejsi i to przede wszystkim oni powinni cieszyć się pięknymi chwilami. – Najbardziej wyjątkowe są zawsze te śluby, podczas których młodzi mają wokół siebie grono wspaniałych ludzi, którzy pomagają im zorganizować ceremonię, a następnie dopilnować tego, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik – deklaruje fotograf Jakub Laszek. Dodaje, że tylko w ten sposób para młoda może skupić się wyłącznie na sobie, wyrażając dzięki temu swoje emocje i przeżywając swój ślub najlepiej, jak się da. Macie wówczas gwarancję, że Wasz ślub będzie naprawdę udany i absolutnie wyjątkowy!