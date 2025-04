Powitanie chlebem i solą jest staropolską tradycją i zazwyczaj wygląda podobnie. Tacę z chlebem, solą i kieliszkami wypełnionymi wódką, trzyma zazwyczaj matka pana młodego lub matka panny młodej.

Reklama

Słowa, które wówczas padają, mogą być ułożone samodzielnie przez rodziców, ale często stosuje się gotową formułkę powitania pary młodej.

Tekst powitania chlebem i solą



Osoba witająca nowożeńców (zazwyczaj jedna z mam) może wypowiedzieć słowa:

Witamy Was chlebem i solą, aby Wam chleba i soli nigdy w życiu nie zabrakło.

Po tych słowach nowożeńcy biorą do rąk po kawałku chleba, zanurzają w soli i zjadają. Następnie sięgają po przygotowane kieliszki tradycyjnie wypełnione wódką. Po wypiciu ich do dna, kieliszki rzucają za siebie. Wg tradycji im więcej kawałków potłuczonego szkła tym lepiej - wróży to szczęście w małżeństwie.

Powitanie chlebem i solą może też mieć formę pytania, które zadaje pannie młodej jej matka lub teściowa:

Panno młoda co wybierasz - chleb, sól czy pana młodego?

Istnieją dwie wersje odpowiedzi:

„Chleb, sól i pana młodego, żeby zarabiał na niego”,

„Pana młodego, chleba i soli dorobimy się powoli”.

Symbolika witania chlebem i solą

Chleb i sól mają swoją symbolikę i oznaczają dobrobyt, miłość, trwałość i dostatek w życiu. To właśnie dlatego chlebem i solą wita się parę młodą.

Witanie chlebem i solą następuje już po ślubie, przed wejściem do domu weselnego lub innego miejsca, w którym odbywa się wesele. Tradycyjnie oba kieliszki powinny być wypełnione wódką lub tylko jeden z nich - drugi można napełnić wodą. Osoba, która wybierze ten wypełniony wódką, wg przesądów weselnych będzie rządzić w małżeństwie.

Obecnie coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju, a nowożeńcy proszą, by w obu kieliszkach zamiast alkoholu była woda.

Reklama

Czytaj więcej na temat organizacji ślubu i wesela:

Ile kosztuje wesele dla 100 osób? Zobacz w jakiej kwocie powinniście się zmieścić

Ile wódki na wesele kupić? Proste wyliczenie

Piosenki na wesele - oto utworzy, których nie może zabraknąć!