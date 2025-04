Ofiarowanie drobnego prezenciku gościom weselnym to idealny sposób na podziękowanie za to, że zechcieli nam towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu, dzielić się z nami radościami i wzruszeniami. Co można im podarować z tej okazji? Oto nasze pomysły!

Jak stworzyć prezenciki dla gości, które zostaną w ich pamięci na zawsze?

To, w jaki sposób podziękujemy najbliższym, zależy wyłącznie od naszej pomysłowości i kreatywności. Oto nasz przegląd ciekawych pomysłów na prezenciki dla gości weselnych!

Woreczki i pudełeczka z niespodzianką w środku

Woreczek z organzy i słodkości

Najbardziej klasyczną i popularną formą ślubnych podziękowań są woreczki z organzy z tasiemką. Do woreczków wrzucamy migdały w lukrze, belgijskie czekoladki, drażetki, małe aniołki czy pamiątkowe breloczki. Takie prezenciki umieszczamy na talerzach gości weselnych lub bezpośrednio w pobliżu zastawy.

Ozdobne pudełeczka na słodkości

Bardzo popularne są także pudełeczka ozdabiane różnorodnymi wzorami i etykietami. Kolory i styl opakowań, jakie wybieramy, powinny być dopasowane do motywu przewodniego ślubu. W pudełeczkach, podobnie jak w woreczkach, możemy umieścić dowolne drobiazgi. Najczęściej wybieranymi wkładami są eleganckie migdały w białym lukrze, czekoladki lub figurki aniołków.

Pudełeczka udekorowane własnoręcznie

Standardowy kształt pudełeczek na podziękowania to biały kwadratowy sześcian. Taka czysta forma pozwala nam samodzielnie stworzyć i udekorować prezencik. Pudełeczka ozdabiamy wstążkami, gotowymi kokardkami, cyrkoniami, taśmą diamentową, kwiatami, gałązkami i etykietami. Tak indywidualnie stworzone podziękowania staną się niezwykle efektowne i dopasowane do konwencji naszego wydarzenia. Jeśli nie macie jednak sił i czasu na własnoręczne przygotowywanie ozdób, to w sklepach z dekoracjami ślubnymi z pewnością znajdziecie wymarzone pudełeczka.

Pudełeczka w kształcie fraków i sukienek ślubnych

Jeśli poszukujecie czegoś bardziej oryginalnego, możecie wybrać gotowe pudełeczka w kształcie fraków ślubnych i sukienek. Takie pudełeczka są ładne, eleganckie oraz bardzo praktyczne – pasują do każdego wystroju sali weselnej oraz nawiązują do stroju pary młodej. Świetnie się prezentują przy każdym nakryciu na stole ślubnym, a ich zabawna forma z pewnością wywoła uśmiech na twarzy gości.

Pudełeczka-krzesełka

Coraz większą popularnością cieszą się również pudełeczka w kształcie krzesełek, do których dołączone są bileciki z nazwiskami gości. Takie prezenciki umieszczone przy nakryciu z pewnością spełnią funkcję wizytówki oraz cudownie uzupełnią dekorację stołu, a wypełnione słodkościami staną się wspaniałą formą podziękowania dla weselników.

Prezenciki ślubne dla gości, które zostaną w pamięci na dłużej

Winietki-przypinki

Inną ciekawą formą prezentów ślubnych dla gości są metalowe winietki-przypinki. Taki podarunek będzie miał wiele zastosowań. Na początku imprezy przypinki kładziemy na talerzach gości tak, by spełniały funkcję wizytówek z imieniem i nazwiskiem. Gdy goście przypną je do swoich sukienek i koszul, znacznie łatwiej będzie im rozmawiać z nowo poznanymi osobami i przełamywać tzw. pierwsze lody. Po zakończeniu wesela, winietki-przypinki będą trwałą pamiątką tej wyjątkowej nocy.

Bańki mydlane

Szczególnie modne stały się ostatnio bańki mydlane, rozdawane gościom przed uroczystością i służące do stworzenia wyjątkowej oprawy w różnych momentach imprezy. Bańki mydlane puszczane przez gości weselnych będą tworzyć przepiękną scenerię w momencie naszego wyjścia z kościoła oraz... podczas pierwszego tańca. Dodatkowo, ten mały gadżet to doskonały pomysł na zajmujące zajęcie dla najmłodszych w trakcie całego wesela.

Za długa lista gości? Podpowiadamy, jak ją skrócić!

Słoiczki z miodem

Bardzo modnym i wspaniałym pomysłem na prezenciki dla gości są słoiczki z miodem. Czy można sobie wyobrazić słodszą formę podziękowań? Na szkle umieszczona jest etykieta z imionami młodych i datą ślubu, a sam słoiczek jest ozdobiony papierową serwetką i kwiatkiem. Pyszny miód doskonałej jakości pochodzący z polskich pasiek to wyjątkowo wykwintna forma ślubnych podziękowań.

Chińskie ciasteczka z wróżbą

Modnym trendem są także ostatnio chińskie ciasteczka z wróżbą. Takie prezenciki ułożone na nakryciach na ślubnym stole zaskoczą naszych gości oraz staną się ciekawą atrakcją ślubną. Goście będą zaintrygowani, jaka wróżba znajduje się w ich ciasteczku. Taki prezencik stanie się również idealnym pretekstem do rozpoczęcia rozmowy ze współbiesiadnikami.

Czas na ślubne zaproszenia! Nie masz pomysłu na treść? Pomożemy!

Metalowe lusterka i otwieracze do butelek

A co powiecie na oryginalny, a jednocześnie zabawny i praktyczny gadżet, który zostanie z naszymi gośćmi na długie lata i będzie przypominał o tym wspaniałym dniu właściwie każdego dnia? Metalowe lusterka i otwieracze do butelek – tego jeszcze nie było! Zarówno lusterka, jak i otwieracze dostępne są w różnych kolorach i zabawnych napisach. Goście będą z pewnością zaskoczeni tak miłym i oryginalnym podarkiem. Możemy skompletować idealne prezenty dla gości, ofiarowując otwieracze do butelek mężczyznom, zaś lusterka z napisami - kobietom (można je kupić wyłącznie na slubnezakupy.pl!).

