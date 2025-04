13 z 15

Woda perfumowana Oud Royal Giorgio Armani, 100ml, cena, ok. 929 zł

Zapach Oud Royal podkreśla unikalność i drogocenność drzewa oud z Laosu. To unikalne drzewo jest bardziej kuszące niż złoto. To mistyczne drzewo uważane jest za drugą skórę. Ten wytworny i cenny materiał zaprasza do odkrywania zniewalającego eliksiru orientalnych zapachów.