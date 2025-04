Jesteśmy pewne, że każda z was na w swojej kosmetyczce kilka produktów polskich marek. Często nawet nie wiecie, że dany produkt jest wyprodukowany w naszym kraju. My kochamy polskie kosmetyki i nie wyobrażamy sobie bez nich codziennej pielęgnacji!

Najlepsze kosmetyki made in Poland

Popularne przysłowie - cudze chwalicie swego nie znacie - doskonale pasuje do naszych kosmetycznych przyzwyczajeń. Najczęściej sięgamy po kosmetyki, które znamy z kolorowych gazet i reklam telewizyjnych - zazwyczaj się to zagraniczne koncerny, które mają duże zaplecze finansowe. Niestety polskie marki bardzo często nie mogą pozwolić sobie na kampanie reklamowe na tak dużą skalę. Przez to nie znamy ich ofert, a w konsekwencji samej marki. Dlatego czasem warto poświęcić więcej czasu na zakupy w drogerii i zapoznać się dokładniej z ich ofertą. Gwarantujemy, że na sklepowych półkach znajdziecie wiele skarbów!

Aby choć troszkę ułatwić wam poszukiwania przygotowałyśmy galerię z polskimi kosmetykami, które skradły nasze serca. Znajdziecie w niej m.in. rozświetlające serum do twarzy Dr Ireny Eris, bosko pachnący żel pod prysznic Lirene, kapitalną oliwkę do ciała marki Ziaja, kultową już odżywkę do paznokci Eveline, wysuszacz do paznokci Inglot, balsam po opalaniu Soraya i puder w kompakcie Bikor.

