Wakacje zbliżają się wielkimi! Wiele z nas już myślami jest na rajskiej plaży, pluska się w ciepłym morzu i myśli o letnich stylizacjach. Pewnie wiele z was rwie sobie włosy z głowy i zadaje pytanie: Jak ja spakuje wszystkie potrzebne mi w czasie urlopu rzeczy? W przypadku ciuchów możemy wam jedynie doradzić jak dobrze spakować walizkę, ale w przypadku kosmetyków mamy dla was doskonałe rozwiązanie - produkty w wersji mini. Znajdziecie wśród nich m.in. żele pod prysznic, balsamy do ciała, lakiery do włosów, suche szampony, kremy do twarzy i mgiełki do włosów.

Kosmetyki mini - idealne w czasie podróży

Teraz myślimy już o wakacjach, ale takie kosmetyki sprawdzą się również w czasie wyjazdu służbowego, weekendowego wypadu z ukochanym czy nocowania u przyjaciółki. Wtedy nie musimy zabierać ze sobą wielkiej kosmetyczki wypchanej po brzegi, a jedynie mini produkty, które zmieścimy w małej saszetce. Jest to również dobre rozwiązanie, gdy zastanawiacie się nad zakupem jakiegoś produktu. Dzięki temu będziecie mogły go wypróbować, a jeżeli się wam spodoba kupić w standardowym rozmiarze. Co wy na to?

