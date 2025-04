Obrączka symbolizuje trwałość uczucia i nierozerwalność małżeństwa. Dlatego zwykle noszą ją także wdowy i wdowcy. Przyszłe panny młode często tak bardzo nie mogą doczekać się ślubu, że zakładają obrączkę jeszcze przed tym wielkim dniem, podziwiając ją na palcu. Uważaj jednak, jeśli jesteś przesądna – obrączka noszona przed ślubem zwiastuje ogromnego pecha w małżeństwie! Znasz inne przesądy związane z obrączką?

Obrączka – symbol nieskończonej miłości i więzi

Obrączka lśniąca na serdecznym palcu kobiety to najpiękniejsza biżuteria, świadcząca o tym, że jej serce jest już szczęśliwie zajęte. Często błyszczy w towarzystwie pierścionka zaręczynowego. Szczęśliwe małżonki rzadko rozstają się z obrączką – często nie zdejmują jej w ogóle, śpiąc, kąpiąc się i wykonując inne, codzienne czynności ze złotym krążkiem na palcu. Forma okręgu, który nie ma początku ani końca, symbolizuje właśnie miłość małżonków – nieskończoną, nierozerwalną i trwałą.To jednak nie wszystko, co symbolizują obrączki. Dumne narzeczone często przymierzają obrączkę i bawią się nią jeszcze przed ślubem. Nic dziwnego – trzeba przecież sprawdzić, czy jej rozmiar jest dobry. Jeśli jednak wierzysz w przesądy – unikaj założenia jej przed ślubem więcej, niż raz, u jubilera podczas zakupu! Co warto wiedzieć o obrączkach? Zobacz!

Obrączka noszona przed ślubem – szybki rozpad małżeństwa?

Zakup obrączek to namacalny dowód na to, że wielki dzień zbliża się wielkimi krokami. Przesąd mówi jednak, że obrączki powinien zakupić narzeczony, a panna młoda nie powinna ich dotykać, mierzyć, ani nawet oglądać przed ślubem, ponieważ ściąga to pecha na małżeństwo. Jeszcze inny mówi, iż przyszli nowożeńcy nie powinni obrączek w ogóle mierzyć! Zainteresowanie obrączkami przed dniem ślubu ma bowiem zwiastować czarne chmury nad związkiem.

Inne przesądy związane z obrączką

Każdy inaczej podchodzi do kwestii przesądów i zabobonów. Jedni uważają je za element tradycji i traktują z przymrużeniem oka, inni – traktują bardzo poważnie, starając się przestrzegać wszelkich reguł. Ślub jest jednak na tyle emocjonującym wydarzeniem, że nieraz nawet najtwardsi ulegają niektórym przesądom, z obawy o przyszłość swojego związku małżeńskiego. Jakie najpopularniejsze przesądy związane z obrączkami wprawiają niektóre panny młode w konsternację? Oto one!

jeśli obrączka upadnie przed ołtarzem, powinien podnieść ją ministrant, ksiądz lub świadek, a nie Para Młoda

wsuwanie obrączki na palec żony do końca oznacza, że w małżeństwie będzie dominował mąż!

po ślubie nie powinno się zdejmować obrączek – to może ściągnąć rozpad małżeństwa

obrączek nie powinno się zakładać na środkowy palec – przyciąga to pecha.

Srebrne obrączki noszone przed ślubem

Tradycja zakłada, że mężczyzna musi poprosić kobietę o rękę, wręczając jej przy tym pierścionek zaręczynowy. Następnie dopiero planuje się ślub, który powinien odbyć się w ciągu roku, najpóźniej dwóch lat od zaręczyn. Młodzi ludzie często jednak oprócz zaręczyn/zamiast nich, w inny sposób podkreślają swoją miłość. Jednym z popularnych symboli, są srebrne obrączki, noszone przez oboje partnerów. Jest to szczególnie częste wśród „weekendowych” par a także tych, które z różnych powodów muszą poczekać ze ślubem, jednak chcą manifestować swoje uczucie. Przesądni uznają, że noszenie srebrnych obrączek przed ślubem przynosi takiego samego pecha, jak wspomniane przymierzanie tych już właściwych!

