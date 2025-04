Nauki przedmałżeńskie weekendowe, wyjazdowe rekolekcje, a może kurs przedmałżeński online? Jeśli chcecie wziąć ślub kościelny, musicie odbyć nauki przedmałżeńskie. Jak pogodzić kurs z licznymi obowiązkami zawodowymi i przygotowaniami do ślubu? Sprawdźcie, jak to zrobić mądrze i jak szybko można odbyć nauki przedmałżeńskie.

Nauki przedmałżeńskie - niekoniecznie w formie, jaką znacie!

Form przygotowania do małżeństwa jest coraz więcej. Narzeczeni mają coraz więcej możliwości dostosowania nauk przedmałżeńskich do innych obowiązków. Warto jednak pamiętać, aby kurs przedmałżeński uzupełnić przygotowaniem we własnym zakresie. Jakie nauki przedmałżeńskie wybrać?

Z biegiem czasu zmienia się wszystko - także zwyczaje ślubne. Zmiany nie omijają także formalności przedślubnych - w tym nauk małżeńskich. Dziś cykliczne spotkania w poradni małżeńskiej nie są już jedynym wyjściem na "zaliczenie" tej części formalności.

Można to zrobić na kilka sposobów!

Nauki przedmałżeńskie weekendowe

Standardowy kurs przedmałżeński odbywa się w formie 4 do 10 spotkań przeprowadzanych co tydzień. Ich ilość zależy od konkretnej diecezji. Na przykład w Krakowie kurs to 4 spotkania, a w Warszawie takich spotkań jest 10. Są jednak instytucje kościelne, które proponują odbycie takich nauk przedmałżeńskich w weekend.

Krakowscy dominikanie organizują dwa rodzaje kursów:

kursy przedmałżeńskie weekendowe

kursy 4-tygodniowe.

​W przypadku kursu 4-tygodniowego zajęcia trwają po 2 godziny, a w przypadku kursu weekendowego organizowane są 2 spotkania w piątek i sobotę. Każde z nich trwa wtedy po 4 godziny. Pierwszą część spotkania prowadzi zakonnik, a drugą małżonkowie z kilkunastoletnim stażem małżeńskim.

W kursie prowadzonym przez dominikanów uczestniczyli między innymi Kasia i Marek:

Kurs bardzo nam się podobał. Podczas spotkania zakonnik mówił o znaczeniu małżeństwa jako sakramentu, omawiał też odpowiednie fragmenty Biblii. Kurs para uzupełniła Warsztatami Komunikacji Małżeńskiej w krakowskim Domus Mater i spotkaniem z doradcą życia rodzinnego. Odbycie warsztatów zastępuje 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego. Istotną wartością warsztatów była możliwość spotkania z innymi parami i porównania doświadczeń.

Czy warto bać się nauk przedmałżeńskich?

Nauki przedmałżeńskie wyjazdowe

Przygotowanie do małżeństwa można połączyć także ze wspólnym wyjazdem. Taką propozycję przygotowało Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej.

Kursy odbywają się w 7 śląskich miastach i noszą nazwę „Przed nami małżeństwo”. Kursy można połączyć także z wyjazdem do domu Emaus w Koniakowie. Kurs trwa 2 dni. Zajęcia trwają po 7 godzin dziennie, podczas których narzeczeni słuchają konferencji oraz pracują warsztatowo.

Na zakończenie spotkania odbywa się Msza Święta, na którą zaproszeni są także rodzice narzeczonych. Kursy wyjazdowe organizuje także Diakonia Ewangelizacyjna wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Zajęcia odbywają się w Zalesiu Górnym pod Piasecznem i prowadzone są w formie konferencji, ćwiczeń i wzajemnych rozmów pomiędzy małżonkami.

Nauki przedmałżeńskie online na świecie

Pierwszy internetowy kurs przedmałżeński został stworzony przez Christine i Christiana Meert z Denver 10 lat temu. Kurs podzielono na 7 etapów. W każdym z etapów narzeczeni zapoznają się z materiałami na platformie edukacyjnej, a następnie odpowiadają na kilka pytań, które są sprawdzane przez ich instruktora. Po otrzymaniu materiałów od instruktora narzeczeni mają czas na wspólne omówienie otrzymanych odpowiedzi.

Kolejny kurs przedmałżeński został stworzony przez organizację Marriage Ministries we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Chicago w 2010 r. Specjaliści z zakresu pracy z narzeczonymi z Archidiecezji Chicago postanowili wykorzystać 70 lat swojego doświadczenia i zaproponować przygotowanie dla narzeczonych w nowatorskiej formie internetowego kursu przedmałżeńskiego.

Jak naprawdę wyglądają kościelne nauki przedmałżeńskie? Oto relacja z pierwszej ręki!

Pierwszym etapem przygotowania jest tzw. couple check-up. Jest to internetowe badanie za pomocą specjalnego formularza. W trakcie takiego badania narzeczeni odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich istotnych sfer ich relacji. Po zakończeniu ankiety otrzymują raport przedstawiający silne i słabe strony ich związku.

Jak mówi Margie Luberda z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Chicago, wielu księży było początkowo sceptycznych wobec takiej formy przygotowania do małżeństwa, jednak kurs zyskuje obecnie coraz większą popularność, gdy kolejne osoby mogą się zapoznać z przygotowanymi materiałami.

Tylko w 2013 roku z kursu skorzystało 2 181 osób. Nauki przedmałżeńskie zawierają 19 nagrań, które zostały przygotowane zarówno przez duchownych, jak i osoby świeckie mające długoletnie doświadczenie w pracy z narzeczonymi

Nauki przedmałżeńskie online w Polsce

Internetowe nauki przedmałżeńskie istnieją także w Polsce. Pierwszy taki kurs został stworzony w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kurs obejmuje 6 tematów ustalonych przez diecezjalne duszpasterstwo rodzin, a narzeczeni na zakończenie takich nauk odbywają osobiste spotkanie podsumowujące z doradcą. Pomysłodawczynią kursu jest Aneta Matyjaszek, doradca życia rodzinnego ze Słupska.

Kolejną propozycję internetową przygotowała Poradnia Rodzinna Nauki.pl z Krakowa. Kurs został merytorycznie opracowany przez księży i doradców życia rodzinnego. Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej, na której umieszczono 13 katechez. W każdej katechezie umieszczono nagrania, rozważania i ćwiczenia dla narzeczonych. Co ważne - kurs prowadzony przez Poradnię Rodzinną Nauki.pl jest bezpłatny.

Wizualna strona kursu jest bardzo przyjemna dla oka, niemęcząca, a sama forma jest jasna i przejrzysta. Mnie i narzeczonej bardzo podobały się umieszczone filmy video oraz fotografie

- mówi Przemysław, jeden z kursantów.

Nauki przedmałżeńskie można rozpocząć i przerwać w dowolnym czasie. Tematyka kursu obejmuje tematy omawiane podczas katechez przedmałżeńskich i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Kurs został stworzony jako wsparcie dla osób z utrudnionym dostępem do kursów stacjonarnych. Początkowo kurs była adresowany dla Polaków z zagranicy.

W Bergen nauki przedmałżeńskie odbywają się jedynie raz do roku i nie udało mi się zapisać na nauki. Dla mnie kurs internetowy był jedyną możliwością przygotowania do sakramentu małżeństwa

- Bogna, mieszkająca na co dzień w Norwegii.

Również narzeczeni mieszkający w Polsce często mierzą się z problemem utrudnionego dostępu do kursów stacjonarnych. W największych polskich miastach w okresie wiosennym terminy w poradniach życia rodzinnego zarezerwowane są często z góry na miesiąc lub dwa.

Kursanci uczestniczący w kursie internetowym doceniają przede wszystkich możliwość swobodnego wyboru czasu, podczas którego można realizować poszczególne katechezy.

Zobacz też: Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego? Kiedy można spisać intercyzę?

Na podstawie materiałów prasowych Nauki.pl

