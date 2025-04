Wiele par słysząc o konieczności odbycia nauk przedmałżeńskich reaguje nerwowo, nie do końca wiedząc, co to jest. To zadanie kojarzy się z koniecznością udziału w nudnych spotkaniach, na które nie ma się nigdy czasu.

Tymczasem pod pojęciem nauk przedmałżeńskich skrywa się kurs, na którym poruszana jest szeroka tematyka związana z życiem małżeńskim:

wzajemnymi relacjami między przyszłymi małżonkami

wiarą

życiem seksualnym (w tym naturalnymi metodami planowania ciąży).

Ta ostatnia kwestia budzi najwięcej kontrowersji i powoduje dystans oraz niechęć u wielu narzeczonych mających odbyć taki kurs. Natomiast celem tych nauk, zwanych również katechezami, jest przygotowanie pary do nowej roli jaką przyjdzie im pełnić

Mają one uświadomić obowiązki jakie czekają na przyszłych nowożeńców, poruszyć ważne kwestie dotyczące wzajemnego życia i sytuacji z jakimi mogą się spotkać. Efektem powinno być świadome i odpowiedzialne przystąpienie do złożenia przysięgi w kościele.

Jak zacząć przygotowania do nauk przedmałżeńskich?

Nauki przedmałżeńskie organizuje parafia kościelna. Narzeczeni nie mają obowiązku odbycia nauk w parafii kościoła, w którym będą brali ślub. Zwykle mają one charakter cotygodniowych spotkań trwających od dwóch do trzech miesięcy. Istnieją też kursy weekendowe oraz kursy w trybie skróconym dla osób nie mogących pozwolić sobie na paromiesięczne nauki. Trwają one wtedy około czterech dni i realizują cały program trybu standardowego.

Przed zapisem na nauki warto zrobić wcześniej rozeznanie (najlepiej sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) w terminach kursów i czasie ich trwania w różnych parafiach. Dzięki temu będzie można wybrać najdogodniejszy dla siebie.

Kto może być zwolniony z nauk przedmałżeńskich?

Biorąc ślub kościelny lub konkordatowy, nauki przedmałżeńskie są obowiązkowe, istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Zwolnione z nauk mogą być osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie z religii z ostatniej klasy szkoły średniej. Należy wtedy przedstawić je w kancelarii parafii i zapytać o możliwość „zaliczenia” kursu. Jednak o zwolnienie z nauk mogą starać się narzeczeni, którzy oboje mają stosowne zaświadczenie. W przypadku, gdy tylko jedno z nich go posiada, kurs pozostaje obowiązkowy.

Nauki prowadzą zazwyczaj księża, zakonnice lub katechetki, ale coraz częściej robią to osoby specjalnie szkolone do przekazywania wiedzy dotyczącej życia w rodzinie. Bywa, że są to małżeństwa.

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie „ile to kosztuje?”. Wszystko zależy od parafii, do której zdecydujemy się uczęszczać na kurs. W niektórych nauki są bezpłatne, w innych są ustalone kwoty (np. 50 złotych), często młodzi dają dobrowolnie symboliczną opłatę.

Warto wiedzieć, że kurs nie kończy się egzaminem, a warunkiem jego zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia. Po jego zakończeniu otrzymujemy zaświadczenie jego odbycia, które należy złożyć w parafii.

O tym, jakie wrażenia będą mieć z kursu narzeczeni decyduje zapewne – jak to w życiu, szczęśliwe trafienie na dobrych „nauczycieli”. Dzięki takim tylko, pogadanki o życiu w rodzinie mogą stać się interesującymi, skłaniającymi do refleksji spotkaniami, a nie spotkaniami, o których chce się jak najszybciej zapomnieć.

Barbara Borycka

