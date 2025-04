Szpilki to seksowne, kobiece i bardzo stylowe buty. Eleganckie szpilki powinna mieć w szafie każda kobieta. Te klasyczne buty to baza kobiecej garderoby. Szpilki pasują do wielu stylizacji, a przede wszystkim - dodają wzrostu i sprawiają, że sylwetka wygląda na smuklejszą.

Historia szpilek

Szpilki powstały w latach 20. XX wieku, lecz potrzebowały aż 30 lat, by stać się popularnymi. Od tamtej pory ten model obuwia to obuwniczy hit, który ma swoje stałe miejsce w trendach. Buty na wysokich i cienkich obcasach pojawiają się w kolekcjach światowych projektantów od wielu lat.

- Utrzymuj na wysokim poziomie swoje obcasy, swoją głowę i swoje wartości - Coco Chanel.

Podpowiadamy, jak nosić szpilki, by wyglądać stylowo oraz zdradzamy, jakie modele szpilek są najmodniejsze w tym sezonie!

Szpilki to modowy klasyk, który po prostu trzeba mieć. Jeśli możesz sobie pozwolić na tylko jedne eleganckie buty, koniecznie postaw na modne szpilki. W tym roku można je nosić na wiele sposobów. Nie tylko do pracy! Nic dziwnego, że znajdują się wśród najmodniejszych butów na wiosnę i lato 2019.

Oto kilka pomysłów na modne stylizacje ze szpilkami:

Z ołówkową spódnicą i białą bluzką. To ponadczasowe zestawienie, które zawsze się sprawdza. Pasuje się np. do pracy. Ten zestaw sprawia, że sylwetka wygląda szczuplej i zgrabniej.

To ponadczasowe zestawienie, które zawsze się sprawdza. Pasuje się np. do pracy. Ten zestaw sprawia, że sylwetka wygląda szczuplej i zgrabniej. Z sukienką mini. Propozycja dla odważnych kobiet o zgrabnych nogach. Seksowny zestaw, który z pewnością przyciągnie uwagę np. w czasie imprezy w klubie.

Propozycja dla odważnych kobiet o zgrabnych nogach. Seksowny zestaw, który z pewnością przyciągnie uwagę np. w czasie imprezy w klubie. Z rozkloszowaną sukienki. Look godny księżnej Kate! Klasyczny zestaw z nutką retro. Sukienka o długości midi idealnie zamaskuje okolice bioder, a szpilki dodadzą całości wdzięku i elegancji.

Look godny księżnej Kate! Klasyczny zestaw z nutką retro. Sukienka o długości midi idealnie zamaskuje okolice bioder, a szpilki dodadzą całości wdzięku i elegancji. Z dżinsami typu mom jeans. Takie połączenie to propozycja dla pań, które lubią nonszalancki styl. Górą stylizacji może być t-shirt z nadrukiem i marynarka o fasonie oversize.

Takie połączenie to propozycja dla pań, które lubią nonszalancki styl. Górą stylizacji może być t-shirt z nadrukiem i marynarka o fasonie oversize. Z kombinezonem. Zestaw dla wielbicielki najnowszych trendów! Kombinezony są hitem wiosny i lata 2019. Nosimy je zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Ze szpilkami prezentują się fenomenalnie.

Fot. FREE

Klasyk, bez którego nie da się zbudować eleganckiej garderoby! Czarne szpilki są uniwersalne i ponadczasowe. Pasują każdej kobiecie, bez względu na wiek czy rodzaj sylwetki. Można je nosić na wiele okazji: do pracy, na imprezę, na randkę, na wielki bal. To buty, które po prostu trzeba mieć. Najlepiej postawić na model z wysokiej jakości skóry naturalnej. Dobrej jakości szpilki w kolorze czarnym posłużą przez wiele lat.

Kolejny przykład klasycznych butów, które warto kupić. Szpilki w kolorze nude mają tę przewagę nad innymi, że optycznie wydłużają i wyszczuplają nogi. Ważne, by wybrać odcień, który idealnie pasuje do koloru skóry. To buty, które doskonale sprawdzą się w czasie cieplejszych pór roku: wiosną i latem. Stworzą świetny zestaw np. z sukienką w kwiaty.

Metaliczne buty to hit od kilku sezonów! Nasz wybór na nadchodzącą wiosnę to srebrne szpilki. Doskonałe do efektownej sukni wieczorowej oraz codziennych dżinsów. Zwracają uwagę, więc mogą być najmocniejszym elementem stylizacji. Dodatkowa zaleta? Pięknie podkreślają opalone nogi, więc doskonale sprawdzą się na letnie imprezy.

O takich butach marzy każda kobieta! Eleganckie, stylowe i niezwykle seksowne. Urozmaicą stonowany zestaw biurowy oraz dodadzą szyku wieczorowej stylizacji. Doskonale pasują do czerni, denimu i wyrazistych deseni (np. kwiatowych lub zwierzęcych). Ale uwaga, to buty wyłącznie dla kobiet, które nie boją się przyciągać wzroku.

Żółty to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2019. Pojawił się wybiegach słynnych domów mody oraz w kolekcjach sieciówek. Nosimy go zarówno na ubraniach, jak i dodatkach. Żółte szpilki to hit sezonu! Jeśli uważasz się za znawczynię obowiązujących trendów, koniecznie musisz je mieć!

Kaczuszki to jedne z najmodniejszych butów! Stanowią alternatywę dla butów na wysokich obcasach. Są znacznie wygodniejsze od szpilek. Można w nich chodzić przez wiele godzin. Pasują do modnych rozkloszowanych spódnic w stylu retro, dżinsów rodem z lat 90., a także sukienek koszulowych.

Buty na platformie to propozycja dla pań, które cenią sobie wygodę. Platforma sprawia, że wysoki obcas jest mniej odczuwalny, dzięki czemu noszenie butów jest bardziej komfortowe. Wybrany przez nas model łączy w sobie to, co wygodne z tym, co modne. Zwierzęce desenie są obecnie bardzo na czasie!

Ozdobny obcas to absolutny hit! Pozornie zwyczajnie szpilki zyskały dzięki niemu efektowny wygląd. Tego typu obcasy znalazły się wśród najgorętszych trendów sezonu. Decydując się na takie buty, warto pamiętać, że powinny być one dominującym elementem stylizacji. To przypadek, kiedy dodatek staje się bazą stroju, a cała reszta schodzi na dalszy plan.

Model godny samej Carrie Bradshaw! Ozdobny element na nosku buta z pewnością przyciągnie uwagę. Szpilki ze zdobieniami to propozycja dla pań, które kochają ekstrawaganckie buty. Warto mieć choć jedne takie w swojej kolekcji!

Sandałki na wysokich obcasach to najseksowniejsze buty na lato. Wybrany przez nas model to propozycja dla kobiet, które lubią być w centrum uwagi. Paseczki, metaliczny błysk i ozdobny łańcuszek sprawiają, że w tym butach poczujesz się jak prawdziwa gwiazda!

