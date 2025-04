Garsonki kojarzą się z szafą mamy i babci. Cieszyły się ogromną popularnością jeszcze w latach 90 – tych, potem uznane zostały za niemodne i zniknęły na dobre. Moda, podobnie jak historia, lubi się powtarzać i stare trendy powracają w nowych odsłonach z przytupem! Czas na garsonki – nie tylko do biura, ale także na weselną zabawę!

Garsonki – propozycja dla każdego

Czy jeszcze jakiś czas temu spodziewałabyś się, że garsonki i kostiumy, będą tak chętnie noszone przez młode kobiety? W takim wydaniu doskonale czuje się (i wygląda rewelacyjnie!) na przykład księżna Kate.

Garsonki i kostiumy, choć najprędzej kojarzą się z modą biznesową, coraz częściej goszczą także na weselach! Wszystko zależy od kroju i koloru. Coraz więcej panien młodych, biorących ślub cywilny, decyduje się właśnie na kostium lub garsonkę, zamiast sukienki, w bieli lub innych jasnych odcieniach.

Nowoczesną, szykowną garsonkę powinna mieć w swojej szafie każda modna kobieta – to najbardziej uniwersalny strój na każdą oficjalną okazję! Wybór jest ogromny, dlatego bez problemu znajdziesz kreację dla siebie: piękną, modną i nowoczesną, a także o fasonie najbardziej odpowiednim dla twojej figury. Kolorowe, lekkie garsonki doskonale sprawdzą się na weselu, zamiast sukienki!

Wybór garsonki to także doskonały pomysł, gdy wybierasz się na skromne wesele!

Co istotne – taki strój po weselu nie wyląduje zapomniany w szafie! Zestawiając garsonkę z innymi dodatkami i makijażem, na pewno założysz ją jeszcze nieraz!

Garsonki na wesele – dla młodej i dojrzałej!

Na garsonkę zawsze składają się te same elementy – żakiet i spódnica. Obecnie jednak nie ma mowy o nudnym, „babcinym” stroju! Wybór materiałów, kolorów i fasonów jest tak wielki, że współczesne garsonki w niczym nie przypominają nudnych i prostych kostiumów, jakie pamiętasz na pewno z szafy swojej mamy i babci.

Jeśli na co dzień dobrze czujesz się w zestawie żakiet + spódnica, to wybierając się na wesele nie rób wyjątku i załóż strój w swoim ulubionym stylu. Pamiętaj jednak, by garsonka na wesele spełniała kilka warunków:

Jasny kolor

Lekki i zwiewny materiał

Nieformalny krój (odpuść sobie spódnice w kant i ołówkowe).

Wybierając garsonkę na wesele, rozważ także wybór kroju odrobinę (lub bardzo) ekstrawaganckiego: z dużymi kieszeniami, koronkami, asymetrycznym rozcięciem…

Wszystkie chwyty dozwolone – pod warunkiem, że będziesz się dobrze czuć!

