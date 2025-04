Uwielbiamy przemyślane i pięknie zaprojektowane kolekcje do makijażu. Taka właśnie jest najnowsza linia Soft & Wild od włoskiej marki PUPA. Znajdziecie w niej szminki, lakiery do paznokci, eyeliner, róż rozświetlający i cienie do powiek.

Makijaż jesień 2015 - kolekcja marki PUPA

Szminki zachwycają swoją lekką, nawilżającą konsystencją, która nie obciąża ust, a cienie do powiek mają tę zaletę, że możecie nakładać je na sucho lub mokro. Naszym absolutnym faworytem jest róż rozświetlający, który zawiera drobinki odbijające światło i top coat, dzięki któremu w mig uzyskacie efekt lamparcich cętek na paznokciach!

