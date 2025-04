Chyba czas najwyższy pogodzić się z faktem, że lato dobiega końca! My już myślami jesteśmy w sezonie jesień-zima 2015/2016. Dlatego też przedstawiamy wam pierwszą część urodowych trendów na jesień. Na pierwszy ogień bierzemy usta! W nadchodzącym sezonie będą dominowały 3 kolory - czerwienie, róże i fiolety. Jesteście ciekawe, gdzie możecie kupić szminki w najmodniejszych kolorach sezonu? W naszej galerii znajdziecie 12 propozycji!

Intensywne czerwienie

/fot. od lewej Elisabetta Franchi, Dolce & Gabanna/

Jesienią stawiamy na intensywne i wyraziste kolory. Lansowała je m.in. Elisabetta Franchi, Dolce & Gabanna, Cristiano Burani czy Blugirl. Na wybiegach można było dostrzec 2 dominujące tendencje - wyraziste i mocne barwy w odcieniach maku czy pomidora oraz ciemniejsze - winne i karminowe czerwienie. Oczywiście największych hitem są kosmetyki z matowym wykończeniem!

Róże i ...filolety

/fot. od lewej Lepore, Armani Prive/

Róże królują w trendach już od kilku sezonów, teraz dołączyły do nich fiolety. Przyznamy szczerze, że do tych ostatnich nie jesteśmy szczególnie przekonane. Przecież nie wszystko, co jest na topie, musi być dla nas odpowiednie.

