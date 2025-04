Bycie druhną to nie lada wyzwanie, bo obowiązków jest więcej, niż niejedna osoba sobie wyobraża. Od druhny niejako wymaga się, by przejęła część zadań przy organizacji ślubu. Ale to nie wszystko. Świadkowa powinna przede wszystkim wspierać, bo ślub to poważne wydarzenie. Oprócz obowiązków, są i przyjemności, a więc strój, fryzura, czy makijaż. Tu też nie obejdzie się bez dylematów, bo w co w końcu ubrać się na ślub? Podpowiada Joanna Kunc-Mikołajczyk z Sugarfree.

Reklama

Czy 3 pary świadków to dobry wybór?

Modna sukienka dla druhny

Sukienka druhny powinna być nie tylko ładna, ale i przede wszystkim funkcjonalna. Nie może krępować ruchów, bo przecież druhna jest prawą ręką panny młodej. Jaką kreację wybrać? Najlepiej w jasnym kolorze i przede wszystkim taką, w której będziemy się dobrze czuły.

Reklama

Poznaj 7 najważniejszych obowiązków druhny