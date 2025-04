Buty ślubne to, zaraz po sukni ślubnej, najważniejszy element stylizacji panny młodej. Ich wybieranie to prawdziwa przyjemność - w sklepach dostępne są buty we wszystkich kolorach, wymyślnych zdobieniach i uszyte z niemal każdego materiału. Niestety - nie każde są wygodne. Na co zwracać uwagę przy wyborze butów ślubnych?

Buty ślubne - z jakiego powinny być materiału?



W typowym obuwiu ślubnym królują obecnie dwa materiały - satyna oraz naturalna skóra. Satyna, przez to że stanowi materiał tekstylny, zazwyczaj dobrze komponuje się z suknią. Skóra, przede wszystkim licowa, jest z kolei praktyczniejsza - odporna na zabrudzenia, trwalsza i lepiej dopasowuje się do stopy.

Buty skórzane zyskują na popularności także dlatego, że można je założyć nie tylko do sukni ślubnej. Coraz chętniej wybierane są również buty zamszowe bądź welurowe. Pomimo, że pod pewnymi względami są mniej praktyczne, świetnie dopasowują się do stopy, przez co są bardzo wygodne.

Na co zwracać uwagę wybierając buty ślubne?



Oto kilka złotych rad, których warto się trzymać wybierając idealne buty na ślub (nawet, jeśli niektóre brzmią banalnie, nie każda z nas o nich pamięta).

Właściwy rozmiar

Każdy but, szczególnie ten bez paska podtrzymującego, powinien być dłuższy od stopy najwyżej o kilka milimetrów. Nigdy nie wybierajmy butów za dużych, ponieważ wtedy tylna część buta nie będzie dobrze obejmowała pięty, a przez to w trakcie chodzenia pięta będzie narażona na otarcia.

Kształt czubka dobrany do stopy

Kształt czubka (noska) najlepiej uzależnić od kształtu stopy. Na przykład, jeśli palce są szeroko rozstawione, a drugi i trzeci palec są podobnej długości jak palec duży, panna młoda nie powinna wybierać butów ze szpiczastymi lub migdałowymi noskami. W takiej sytuacji lepszy będzie czubek szerszy, półokrągły.

Miękka wkładka pod wyściółką

Jeśli stopy są podatne na otarcia i odparzenia, szczególną uwagę należy zwrócić na materiały wykończeniowe oraz wkładkę pod wyściółką. Kobiety o wrażliwych stopach powinny wziąć pod uwagę szpilki lub czółenka wykonane z naturalnej skóry. Ze skóry powinna być wykonana również futrówka. Jeśli pozwala na to stylizacja, na ślub odbywający się latem warto wybrać sandałki, dzięki czemu stopy będą oddychać lepiej, niż w zamkniętym obuwiu.

Możliwości rozchodzenia

Butów nie należy kupować tuż przed ślubem, gdyż trzeba je wcześniej rozchodzić, a ponadto warto je mieć również na przymiarki sukni ślubnej. Należy wiedzieć, że możliwości rozchodzenia butów są różne i zależą zarówno od materiałów, jak i od fasonów. Np. skóra licowa rozciągnie się łatwiej niż satyna, a w kwestii wzorów – modele z paseczkami z przodu rozejdą się szybciej od czółenek.

Buty ślubne - modele i rodzaje



Wybrałyśmy kilka najbardziej popularnych modeli butów ślubnych. Jakie mają zalety, a jakie wady?

Buty z paskiem T-bar

Buty z pionowym paseczkiem (T-bar) można polecić kobietom, które chcą optycznie wysmuklić stopy. Niestety, ten model ma jedną wadę - źle wyglądają w nich stopy „wylewające się” – pasek wybrzusza się, przez co but nie leży ładnie.

Buty klasyczne z wcięciem "V"

Jeśli stopa „wylewa się” z buta, najlepsze będą buty klasyczne, bez otwartych boków, dobrze obejmujące stopę. Najlepiej, by miały wcięcie w kształcie „V”.

Sandałki

Sandałki to najlepsze rozwiązanie, jeśli nasz ślub odbywa się późną wiosną lub latem. Dodają lekkości i wysmuklają stopę. W sklepach dostępne są zarówno te białe, jak i beżowe czy metaliczne - złote lub srebrne.

Wysokie obcasy

Jeśli kobieta na co dzień nie chodzi w 12-centymetrowych szpilkach, wybór takich butów na własny ślub może być nienajlepszym pomysłem. Ogólnie - im wyższy i wężs​zy obcas, tym mniejsza stabilność.

Platformy lub koturny

Są wygodne, ale niestety... źle się w nich tańczy. Na całonocną zabawę wybieraj te na niezbyt wysokim koturnie, z miękką, elastyczną podeszwą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana przez Katarzynę Pielech-Łakoma.

