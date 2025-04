Suknia ślubna to bezwzględnie najważniejszy punkt w ślubnych przygotowaniach (przynajmniej dla panny młodej). Niestety, jest też jednym z najdroższych. Ceny sukien ślubnych, czy to z salonu czy od projektanta, wahają się od 2,5 tys. do nawet 10 tys. złotych.

I tu z pomocą przychodzą nam marki, które nie słyną z projektowania sukien ślubnych, ale mają w swojej ofercie białe kreacje, które z powodzeniem sprawdzą się przy tej okazji. Najtańsza jaką udało nam się znaleźć kosztuje 220 zł.

Suknia ślubna, H&M, cena 999 zł

Prosty dekolt z przodu i duży na plecach to jeden z najważniejszych trendów w modzie ślubnej w 2020 roku. Suknia z odcinaną talią i rozkloszowanym dołem świetnie sprawdzi się na większości kobiecych sylwetek. Załóż do niej mocno błyszczące, malutkie kolczyki i złote sandałki. Na włosach dobrze sprawdzi się cienka opaska z paciorkami.

W sklepie online marki H&M znajdziesz kilka sukien ślubnych - zarówno tych do ziemi, jak i o długości do kolan.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Club L London, cena 229 zł

Biała suknia o kroju syrenki z lejącym dołem i krótkim trenem idealnie podkreśli kobiece kształty. Odkryte plecy i zabudowany przód tworzy doskonały balans - nie jest ani zbyt wyzywająco, ani zbyt grzecznie.

Do tej posągowej sukni pasują dodatki jak dla greckiej bogini - masywna, bogato zdobiona spinka do włosów, szeroka, błyszcząca bransoletka i sandałki na wysokiej szpilce.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Forever Unique, cena 659 zł

Koronkowa sukienka w kształcie syrenki z rozkloszowanym dołem idealnie sprawdzi się na wszystkich romantycznych i rustykalnych weselach. Delikatne rękawki i dekolt w karo dodają jej lekkości i dziewczęcości.

Uwaga - suknia jest snieżnobiała, więc lepiej będzie wyglądać przy delikatnie opalonej skórze.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Luxuar Fashion, cena 979 zł

Suknia, która do złudzenia przypomina najmodniejszy model z salonu - głęboki dekolt na plecach, nieco mniejszy z przodu i krój w kształcie litery A.

Dzięki temu, że suknia jest dwuwarstwowa - pierwsza warstwa jest nieprzeźroczysta, a druga półtransparentna - dodaje objętości i lekkości sylwetce. To jeden z najbardziej uniwersalnych krojów sukni.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Skylar, cena 689 zł

Czasy, w których suknia ślubna musiała być biała, minęły raz na zawsze. I choć większość panien młodych nadal wybiera biel, to coraz modniejsze stają się w te w szarych albo pudrowych odcieniach.

Szara suknia ze zdjęcia doskonale komponuje się z dużymi, błyszczącymi kolczykami i cienką opaską na włosy. Pamiętaj, że to dość wymagający kolor - nie sprawdza się przy bardzo jasnych karnacjach.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Troyden Collection, cena 699 zł

Suknia ślubna wcale nie musi być długa. Coraz więcej panien młodych wybiera te o długości do kolan (szczególnie wtedy, jeśli ma odbyć się wyłącznie ślub cywilny).

Krótsza suknia ma ten plus, że doskonale pokazuje ślubne buty - drugi najważniejszy element stylizacji. Warto założyć coś niestandardowego - brokatowe sandałki albo metaliczne szpilki.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna, Maya Deluxe, cena 619 zł

Suknia w stylu lat 20. na grubych ramiączkach sprawdzi się zarówno na tych wystawnych weselach jak i na imprezach w plenerze. Uroku dodają jej falbany w całości pokryte delikatnie mieniącymi się cekinami, które pięknie będą iskrzeć w blasku świateł.

Przy tej sukni bądź oszczędna w dodatkach - postaw tylko na ozdoby do włosów i ewentualnie skromną bransoletkę.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna Maya Deluxe, cena 699 zł



Wersja dla odważnych - nie jest to klasyczna suknia ślubna, ale z powodzeniem sprawdzi się na wystawnych weselach. Cekinowa kreacja nie wymaga dodatkowych ozdób - pozwól jej grać pierwsze skrzypce, starannie za to przemyśl makijaż - powinien być delikatny, ale podkreślający urodę.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna TH&TH, cena 819 zł

Jeśli wybierzesz jednokolorową, gładką suknię w cielistym kolorze możesz poszaleć! Taka suknia to piękne tło dla dodatkowych ozdób - naszyjnika, bransoletki i kolczyków.

Ozdobą na włosy niech będzie opaska albo spinka - w tym wypadku odradzamy welony i toczki.

fot. materiały prasowe

Suknia ślubna H&M, cena 799 zł

Suknia z długim, koronkowym rękawem to doskonałe rozwiązanie dla tych z was, które chcą zakamuflować zbyt masywne ramiona. Pamiętaj, że koronkowa góra nie wymaga już dużej ilości biżuterii - najlepiej postawić na małe kolczyki (wkręty) i ozdoby na włosy.

fot. materiały prasowe

