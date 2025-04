Izabela Janachowska, znana w Polsce tancerka, a od niedawna także ekspertka ślubna, wie na temat wesel i zwyczajów na nich panujących niemalże wszystko. Dlatego nie dziwi nas fakt, że doskonale orientuje się, jak wygląda sprawa gotówki, którą wręczamy młodej parze w prezencie. Gwiazda ujawniła, jaką kwotę powinno się włożyć do koperty i czym się w tej kwestii kierować.

Ile włożyć do koperty na ślub?

Zdaniem Izabeli Janachowskiej w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod uwagę stopień zażyłości, jaki jest między nami, a parą młodą. Zgodnie z niepisanymi zasadami, największe wsparcie finansowe należy do rodziców, rodzeństwa, rodziców chrzestnych i dziadków, czyli osób najbliższych zakochanym.

Ekspertka zaznacza również, że wielu gości weselnych niesłusznie martwi się tym, czy włożyło do koperty wystarczająco dużo lub w ogóle rezygnuje z przyjścia na przyjęcie, kiedy nie może sobie pozwolić na to, by do koperty włożyć jakąkolwiek gotówkę.

Taka osoba powinna szczerze powiedzieć parze młodej, że bardzo dziękuje za zaproszenie, ale na ten moment nie ma pieniędzy i mierzy się z trudnościami finansowymi. Nowożeńcy na pewno bardzo docenią ten fakt - mówi Janachowska

Gwiazda tłumaczy także, że odpowiednią kwotą włożoną do koperty jest nawet taka ilość pieniędzy, jaką przeznaczylibyśmy na kwiaty, czy też butelkę wina w prezencie dla młodej pary. Liczy się przede wszystkim gest. Nie ma znaczenia, czy będzie to 100 czy też 500 zł.

