Przymierzasz się do organizacji wieczoru panieńskiego swojej przyjaciółki? Zobacz 5 trendów na wieczór panieński, które zawsze będą modne i zagwarantują doskonałą zabawę!

Wieczór panieński to nie zwyczajna babska impreza urządzona dla przyszłej Panny Młodej. Organizując tego typu wydarzenie trzeba pomyśleć nie tylko nad wyborem miejsca, muzyki czy rodzaju drinków, ale też o różnego rodzaju zabawach i atrakcjach, które urozmaicą wieczór. Co zrobić, aby nie były one nudne i powtarzalne? Jak zorganizować idealny wieczór panieński?

1. Zdjęcia z fotobudki



Zdjęcia robione w fotobudkach to stosunkowo nowy trend, na który decyduje się co raz więcej par młodych organizujących nowoczesne wesela nie tylko dla rodziny, ale także znajomych. Tego rodzaju zabawa robi się jednak coraz popularniejsza również na innych imprezach i uroczystościach a już niedługo stanie się modna także na wieczorach panieńskich. Niekoniecznie musi mieć ona jednak formę zamykanej budki z maszyną, która po określonym czasie sama robi zdjęcia. Na imprezę taką jak wieczór panieński, wynajęcie tego rodzaju sprzętu mogłoby się okazać zbyt drogie. Alternatywną i tańszą wersją jest zaproszenie na określony czas fotografa lub znajomego, który zrobi wam zdjęcia w podobnym stylu. Oczywiście, możecie też robić je sobie nawzajem. Oprócz tego, potrzebować będziecie jedynie kompletu zabawnych gadżetów, takich jak tabliczki ze śmiesznymi napisami, rekwizyty na patyczkach, kolorowe okulary, peruki, maski i inne dowolne akcesoria. Dużo śmiechu i udana zabawa gwarantowana!

2. Plakaty z podpisami i poradami dla Panny Młodej



Ten pomysł na urozmaicenie wieczoru panieńskiego również ma swoje korzenie w tradycjach ślubnych. Na weselach często pojawiają się różnego rodzaju formy przekazywania Młodej Parze porad małżeńskich, które mają zagwarantować im długi i udany związek. Na Zachodzie zwyczaj ten został już zaadaptowany również na okazję wieczorów panieńskich, podczas których najbliższe przyjaciółki przekazują przyszłej Pannie Młodej swoje porady związane z małżeństwem oraz relacjami z mężem. Na naszym rynku zaczęły się już pojawiać duże, dekoracyjne plakaty z grafikami nawiązującymi do ślubu lub wieczoru panieńskiego, na których każda dziewczyna obecna na panieńskiej imprezie powinna wpisać swoją poradę dla głównej bohaterki wieczoru. Jest to fajny pomysł na urozmaicenie imprezy i świetna pamiątka, która może nawet stać się dekoracją domu!

3. Wspólna sesja zdjęciowa w nietypowej aranżacji



Robienie zdjęć towarzyszy nam w wielu chwilach życia. Przy okazji nieco ważniejszych wydarzeń, takich jak ślub czy zaręczyny, decydujemy się nawet na zatrudnienie profesjonalnego fotografa. Dlaczego więc nie urządzić sobie sesji zdjęciowej z przyjaciółkami na wieczorze panieńskim? W krajach zachodnich taki pomysł na spędzenie przynajmniej części wieczoru panieńskiego jest już bardzo popularny, u nas ten trend zaczyna dopiero kiełkować. Modne zaczynają robić się jednak nie standardowe sesje w zwyczajnych stylizacjach wykonywane w studio czy na przykład w parku, ale nieco bardziej oryginalne i odważne aranżacje. Jednym z ciekawszych pomysłów na zdjęcia z koleżankami jest sesja buduarowa. Fotografie w zmysłowej bieliźnie, gorsetach i podwiązkach będą rewelacyjną pamiątką wspólnie spędzonego wieczoru i jedynym w swoim rodzaju przeżyciem.

4. Atrakcyjny gość, który... nie jest striptizerem



Po pojawieniu się u nas mody na organizowanie wieczorów panieńskich, szybko przyjął się również zagraniczny zwyczaj zapraszania na imprezę striptizera – umięśnionego, zadbanego mężczyzny, najlepiej w przebraniu policjanta, strażaka, czy robotnika budowlanego. Nie każda kobieta czuje się jednak komfortowo, kiedy rozbiera się przed nią całkiem nieznajomy mężczyzna a wokół zgromadzona jest widownia w postaci koleżanek, czy nawet - jeżeli pokaz odbywa się w klubie - całkiem obcych osób. Nie wszystkie kobiety uważają to również za najlepszą możliwą atrakcję i wymarzony pomysł na idealną babską imprezę. Z tych względów, dziewczyny coraz częściej decydują się na alternatywne i dużo bardziej oryginalne pomysły na gościa, który wzbogaci imprezę i sprawi, że wszyscy będą się świetnie bawić. Dokonując wyboru najlepiej sugerować się upodobaniami głównej bohaterki wieczoru. Zamiast striptizera możecie postawić na przykład na szefa kuchni, który przygotuje dla was specjalne menu na wieczór panieński i nauczy kilku kulinarnych sztuczek. Takie spotkanie mogłoby mieć również formę warsztatów. Innym ciekawym pomysłem jest zaproszenie nauczycielki burleski, która mogłaby nauczyć was zmysłowego tańca oraz tego, jak się poruszać i co zrobić, aby oczarować faceta. Rozwiązań jest bardzo wiele, wszystko zależy od waszej inwencji.

5. Drobne upominki dla uczestniczek wieczoru



Wieczór panieński wiąże się z prezentami głównie dla przyszłej Panny Młodej. Na zachodnich imprezach tego typu panuje jednak zwyczaj wręczania drobnych upominków również pozostałym dziewczynom obecnym na imprezie. Odpowiedzialna jest za to najczęściej osoba organizująca wydarzenie a koszt prezencików wlicza do planowanego budżetu. Jako że jest to bardzo sympatyczny zwyczaj, który wprawia każdą obdarowaną osobę w dobry nastrój, coraz częściej wprowadzany jest również u nas. Upominki mogą być bardzo różne i wybór zależy wyłącznie od was. Niektóre pomysły to mini lakiery do paznokci, buteleczki z drinkami, pomadki, płyny do kąpieli czy dekorowane ciasteczka. Prezenciki powinny być finezyjnie zapakowane, na przykład w papier bibułkowy czy tiul nawiązujący do ślubnego welonu. Dodatkowym atutem jest dołączenie personalizowanej karteczki z datą i imieniem przyszłej Panny Młodej.

