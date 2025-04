Granatowa, długa suknia, jak i krótsza stylizacja w tym kolorze, to obowiązkowa pozycja w szafie każdej kobiety, która lubi wyglądać elegancko, jednak nie przepada za czernią. Granat jest lżejszy niż czerń, jednak jest tak samo elegancki, a co więcej – dzięki odpowiednio dobranym dodatkom, jedna kreacja może posłużyć na wiele okazji! Granatowa sukienka, baleriny i żakiet to doskonały komplet do pracy albo na romantyczną kolację. Z kolei szpilki, ułożona fryzura, wieczorowy makijaż i kopertówka sprawią, że będzie to idealna suknia na wesele!

Granatowa suknia na wesele – jakie dodatki?

Preferujesz krótkie i dopasowane, czy długie i luźniejsze kreacje? Niezależnie od tego, granatowa suknia na wesele to właściwie nieskończone pole do popisu, które pozwala pod względem dodatków na wiele. Granat niejedno ma imię – ciemny atrament, zgaszony błękit pruski, a może nasycone indygo? Wybierz odcień najbardziej pasujący do twojej karnacji i koloru włosów i baw się dodatkami! Możesz wybierać od kolorów subtelnych, najjaśniejszych, do krwistej czerwieni! Granatowa suknia na wesele najlepiej wygląda w towarzystwie:

beżu

żółci

różu

srebra

złota

różnych odcieni szarości

bordo

czerwieni.

Jakich kolorów lepiej unikać?

Pamiętaj, że granat jest kolorem bardzo eleganckim i nie ma co przesadzać z nadmiarem dodatków. Szpilki lub sandały na obcasie, torebka, naszyjnik, kolczyki, bransoletka i pierścionki powinny pasować do siebie stylem, by nie tworzyć wrażenia chaosu. Nadmiar biżuterii również nie jest wskazany – nie chcesz chyba przypominać choinki? Jeśli twoja suknia na wesele będzie granatowa, pamiętaj także, że kolor ten nie potrzebuje krzykliwych dodatków. Sam w sobie jest elegancki i przyciąga wzrok, dlatego postaw na dodatki, które uzupełnią wygląd, a nie będą zwracać na siebie uwagi w pierwszej kolejności. Zdecydowanie unikaj dodatków w kolorach:

zielonym

białym (biało – granatowa stylizacja kojarzy się z wakacjami nad morzem, w stylu marynarskim)

fioletowym.

Połączenie ich z granatową sukienką odbierze jej szyku na rzecz skojarzenia z letnią, kolorową stylizacją!

