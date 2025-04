Reklama

Przed tobą wieczorne wyjście – kolacja albo impreza. To idealna okazja, żeby pozwolić sobie na trochę więcej w makijażu niż na co dzień. Na ile mocno umalujesz oczy i usta, zależy od ciebie. Kolor makijażu możesz dobrać do swojego typu urody albo do kreacji, którą zamierzasz założyć na wieczór. Zobacz, jak zrobić profesjonalny makijaż wieczorowy krok po kroku!

Instrukcja:

Nawet najlepsze kosmetyki nie pomogą, jeśli nie będziemy miały zadbanej cery. Właściwe przygotowanie skóry do aplikacji makijażu jest tak samo istotne dla jego trwałości i estetyki, jak rodzaj i jakość zastosowanych kosmetyków.

Co robić na co dzień? Ważne, żebyś zawsze wykonywała staranny demakijaż i dobrze nawilżała skórę – tę na twarzy i tę pod oczami. Raz w tygodniu złuszczaj naskórek peelingiem. Nie zapominaj o stosowaniu maseczek – dobierz je w zależności od tego, jaki masz rodzaj cery – suchą, tłustą czy mieszaną.

Przed wykonaniem makijażu, przemyj buzię płynem micelarnym i nałóż krem. Gdy się wchłonie, możesz przejść do nakładania kosmetyków kolorowych.

Jeśli masz widoczne pory na skórze, możesz przed nałożeniem podkładu, użyć bazy. Nie tylko wygładzi skórę, ale też sprawi, że makijaż będzie trwalszy. Są różne techniki nakładania podkładu. Można to zrobić palcami – ta metoda sprawdza się, gdy konsystencja produktu jest ciężka i gęsta - pod wpływem ciepła dłoni łatwiej go rozprowadzić. Możesz też użyć gąbki lub pędzla. Twoim celem jest równomierne i dokładne pokrycie skóry. Oczywiście kluczowe jest również dopasowanie formuły i koloru podkładu do cery. Zobacz, jak dobrać podkład i skorzystaj z porad specjalistów.

Warto jednak pamiętać o kilku zasadach. Pamiętaj, że:

podkład należy rozprowadzać zawsze od środka na zewnątrz twarzy, tak by wykonywany przez ciebie ruch był zgodny z kierunkiem wzrostu drobnych włosków na twarzy;

aplikacja powinna przebiegać łagodnym łukiem ku górze, dzięki czemu podkład nie będzie osadzał się w zmarszczkach i rozszerzonych porach skóry.

rozprowadzając kosmetyk uważaj na linię włosów, ponieważ w tych partiach najczęściej osadza się nadmiar produktu, tworząc rodzaj ciemniejszego okonturowania twarzy, które nadaje makijażowi nieestetyczny wygląd. Bezpieczniej zakończyć nakładanie podkładu tuż przed linią włosów, a następnie czystą gąbką rozetrzeć granicę.

Po nałożeniu podkładu, pora na korektor pod oczami. Wybierz produkt o kryjących właściwościach, żeby nie przebijały żadne zasinienia czy niedoskonałości. Nie przesadź z ilością kosmetyku, bo wtedy zbierze się w zmarszczkach mimicznych. A tego nie chcesz.

Dla wielu kobiet to najtrudniejsza część makijażu. Jednak wystarczy mieć wiedzę i nabrać trochę wprawy, by modelowanie twarzy nie stanowiło problemu. Trzeba wiedzieć, które partie przyciemnić broznerem, a które rozświetlić.

W makijażu wieczorowym korektę kształtu owalu i detali twarzy wykonuje się za pomocą tzw. modelarzu światłocieniem. Dzięki wykorzystaniu tej malarskiej techniki można skutecznie zatuszować np. wystający podbródek, wysokie czoło, krzywą linię grzbietu nosa. Makijaż, który nie uwzględnia efektów światłocieniowych powoduje, że twarz wydaje się pozbawiona objętości, dlatego nawet w przypadku osób o idealnych proporcjach wizażyści niekiedy stosują modelarz w celu optycznego zwiększenia trójwymiarowości bryły twarzy.

Przydatne wskazówki:

Nałóż puder brązujący na skórę dookoła twarzy – przy linii włosów, przy uszach, wzdłuż żuchwy i brody. Zmatuj tylko strefę „T” – czoło, nos, brodę. Nałóż rozświetlacz pod łukiem brwiowym – to optycznie podnosi brwi i sprawia, że spojrzenie staje się bardziej wyraziste. Rozświetl szczyty kości policzkowych – w ten sposób dodasz cerze świeżości; oraz grzbiet nosa – rozświetlacz nada optycznie go wyszczupli.

Zanim przejdziesz do malowania oczy, wyczesz podkład i puder z brwi i zaznacz ich kształt. Może do tego użyć cieni lub kredki do brwi. Jeśli twoje włoski są niesforne, utrwal je woskiem lub mascarą do brwi. Teraz można zająć się oczami.

Kreska



Aby uzyskać ostry, wyrazisty kontur oka, a jednocześnie optycznie powiększyć i otworzyć je, należy namalować kreskę, która zbliży wygląd oka do uznawanego za idealny kształt migdała.

Tu czeka na ciebie kilka pułapek. Jeżeli zakończysz kreskę zbyt wcześnie, optycznie skrócisz oko. Korzystniej jest delikatnie przedłużyć linię w kierunku skroni i zakończyć ostrym szpicem, uatrakcyjniając kształt oka. Nie zapomnij delikatnie naciągnąć powiekę w kąciku zewnętrznym, dzięki czemu wykonanie idealnie równej linii bezpośrednio nad rzęsami będzie łatwiejsze.

Aby nadać oku kształt migdała, kreska w partiach wewnętrznego kącika powinna być cienka.

Cienie do powiek



W makijażu wieczorowym cienie grają ważną rolę. Potrzebujesz 2-3 odcieni, żeby nadać oczom głębi. Na specjalne okazje świetnie sprawdzi się makijaż smoky eyes. Polega na roztarciu cieni na powiece, żeby nie było żadnych ostrych krawędzi.

Generalnie zasada jest taka, że najjaśniejszy cień nakłada się w wewnętrznej części powieki i stopniowo przechodzi do coraz ciemniejszych odcieni. Warto też ciemnym cieniem zaznaczyć załamanie powieki, ale – to ważne – rozetrzeć kosmetyk powyżej linii załamania, by optycznie powiększyć oko. Nie zapomnij też nałożyć cienia na dolną powiekę, żeby stanowił całość z górną.

Zastanawiasz się, jakie kolory cieni wybrać do zrobienia makijażu wieczorowego? Warto je dobrać do koloru swojej tęczówki.

Jeśli masz niebieskie oczy, dobrze ci będzie w brązach, złocie, grafitach, szarościach. Do zielonych tęczówek pasują kolory: fiolet, śliwka, burgund, koral. Z kolei zieleń, złoto, turkus, kobalt to odcienie, które pięknie podkreślą piwne oczy.

Tusz do rzęs

Zwieńczeniem pięknie pomalowanych powiek jest dokładne wytuszowanie rzęs. Podczas robienia makijażu wieczorowego możesz spokojnie nałożyć 2-3 warstwy maskary. Pamiętaj, by rozczesać włoski, aby pozbyć się nieestetycznych grudek, które mogą się zrobić przy nałożeniu zbyt dużej warstwy kosmetyku. Jeśli chcesz zrobić efekt „wow”, doklej sztuczne rzęsy lub kępki.

Zasada mówiąca o tym, że jeśli masz mocno podkreślone oczy, to usta nie powinny już rzucać się w oczy, dawno temu odeszła w zapomnienie. Do pięknego klasycznego smoky eyes doskonale pasuje czerwona matowa szminka. Możesz też dodać sobie trochę rumieńca :-)

Policzki

Aby wymodelować kształt twarzy, należy ciemniejszym i matowym odcieniem różu (np. w kolorze rdzy) podkreślić strefę zagłębienia znajdującą się pod łukiem jarzmowym.

Rozprowadzenie ciemniejszego różu na zrębie kości policzkowej uwypukla i optycznie „unosi” partie szczytów, które możesz dodatkowo zaakcentować za pomocą różu rozświetlającego.

Usta



Masz dwie opcje do wyboru. Jeśli chcesz, by oczy grały pierwsze skrzypce w tym wieczorowym makijażu, użyj transparentnego błyszczyka o różanym odcieniu. Jeśli jednak dobrze czujesz się z mocnymi ustami, nałóż na nie matową pomadkę. Kolor dobierz do cieni na powiekach.

Pewnie chcesz, żeby stworzone dzieło trzymało ci się na twarzy cały wieczór i noc. Jak przedłużyć trwałość makijażu? O trwałość podkładu już zadbaliśmy, używając wcześniej bazy. Jednak na koniec dobrze jest spryskać cały makijaż mgiełką utrwalającą. Dzięki niej są mniejsze szanse, że rozmaże ci się oko albo zetrze podkład. Pamiętaj też, żeby ograniczyć dotykanie rękoma twarzy.

