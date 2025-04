Ślub jesienią może być równie piękny, jak organizowany latem czy wiosną. Jeśli kochasz jesienną aurę, liście, czerwienie, brązy i pomarańcze, to nie ma co się zastanawiać - październik to twój miesiąc! To dlatego warto zdecydować się na piękne dekoracje, które uświetnią całą uroczystość. Zobacz, jakie akcesoria powinny pojawić się na jesiennym weselu.

5 rzeczy, o których powinna pamiętać każda jesienna panna młoda

Liście

To jesienny znak charakterystyczny. W twoim bukiecie, na stołach lub w kościele warto rozłożyć piękne i kolorowe liście, które podkreślą magię jesiennego wesela.

Świece



Świece w otoczeniu liści lub kasztanów to must-have jesiennego wesela. Możesz umieścić je w jabłkach lub pięknych lampionach.

Poncz z dyni

Zamiast tradycyjnego soku czy fontanny w czekolady, postaw na poncz z dyni, który będzie rarytasem weselnym.

Ślub w deszczowy dzień? To nie musi być tragedia

Kolor pomarańczowy w roli głównej

Kolorowe konfetti lub płatki róż są idealne na prawie każdą porę roku, jednak jesienią nie będzie to najlepszy wybór. Zamiast barwnych świecidełek, zdecydujcie się na kolor pomarańczowy, który podczas jesiennego wesela powinien grać rolę główną. Dodatkowo nie zapomnij o bukiecie z dodatkiem beżu, brązu i oczywiście pomarańczowych kwiatków.

Dynia

Pomarańczowe, ozdobione, obsypane złotem lub brokatem. Śmiało możesz rozłożyć je na stolikach lub potraktować jako podstawkę pod winietki ślubne.