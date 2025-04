Ślub jesienią ma swój niepowtarzalny klimat. Kolorowe liście, babie lato, piękne zachody słońca i wrześniowa magia sprawiają, że coraz więcej par decyduje się na ślub po lecie. Dodatkowo wybór sali weselnej jest większy i ceny często bywają niższe. Zobacz, o czym nie może zapomnieć każda jesienna panna młoda.

1. Odpowiedni strój

Chociaż wybór sukni ślubnej nie musi być podyktowany porą roku, to warto zadbać o to, aby jesienny akcent pojawił się w ślubnym looku. Pomyśl o pięknej koronce, która przykryje ramiona. Warto postawić też na jesienny bukiet, w którym mogą pojawić się elementy kolorowych, zasuszonych liści, wrzos lub jarzębina. Kolory, które powinny przeważać to czerwień, brąz, złoto oraz beże. Nie zapomnij też o bolerku - może się przydać na wypadek deszczu lub chłodnej pogody, która jesienią bywa nieunikniona.

2. Uwaga na akcesoria

Mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony. Aby nie zepsuć sobie ślubu i nie martwić się przeciwnościami, które może zafundować pogoda, warto mieć przygotowaną elegancką parasolkę, która osłoni przed deszczem. Zaopatrz się też w kilka przyborów do poprawienia makijażu (koniecznie zabierz puder i bronzer) oraz lakier do utrwalenia fryzury.

3. Makijaż

Ślubny makijaż może, chociaż wcale nie musi, nawiązywać do pory roku. Zdecyduj się na mocniejsze oko lub uwagę skupić na ustach. Jeśli zdecydujesz się na oczy, pomyśl o cieniach w kolorze brązowym, beżowym, złotym lub fioletowym. Nie zapomnij też o matującym pudrze oraz bronzerze, który nie tylko świetnie wyprofiluje twarz, ale i nada ciepły, jesienny nastrój. Jeżeli jednak zdecydujesz się na zaznaczenie ust, pomyśl o krwistej czerwieni lub kolorze burgundu.

4. Dekoracje

Wybór jesiennych dekoracji to prawdziwy raj dla miłośników akcesoriów. Masz prawo do wszelakiej dowolności i co najważniejsze – jest cała masa przepięknych dekoracji. Pomyśl o:

kolorowych liściach,

świecach,

dyniach,

kasztanach, żołędziach, orzechach,

suszonych kwiatach,

wrzosach (to niemal obowiązkowy akcent!),

lampionach.

5. Sesja ślubna

To prawda, że jesienne sesje ślubne zachwycają kolorystyką i pomysłowością. Poszukaj więc takiego fotografa, który oprócz umiejętności czysto technicznych, będzie kipiał masą pomysłów i pozwoli ci te pomysły wykorzystać.