Ty w pięknej, białej sukience, z welonem na głowie i bukietem wspaniałych kwiatów. On w eleganckim garniturze. A za oknem deszcz! Pewnie myślisz, że to tragedia, bo wesele w deszczowej aurze to coś okropnego. Jak się okazuje, dobre przygotowanie gwarantuje wspaniały humor nawet podczas ulewy, burzy i gradobicia. Zobacz, o czym nie powinna zapomnieć panna młoda, aby deszcz nie zepsuł ślubu.

1. Parasolka

Pogoda zmienną jest. Nie da się jej przewidzieć, ani w żaden sposób ją zmienić. Jeśli w dniu twojego ślubu zacznie lać, nic nie zrobisz. Najgorszym rozwiązaniem jest zamartwianie się. Zamiast tego, jeszcze przed ślubem zadbaj o kupienie ślicznej, białej koronkowej parasolki, która nawet w najbardziej pochmurną pogodę, doda ci szyku i stylu.

2. Bolerko

Chłodna jesienna aura też nie powinna być powodem do płaczu i rozpaczy. Wystarczy, że zaopatrzysz się w śnieżnobiałe bolerko, które przecież będziesz mogła zdjąć podczas wesela.

3. Makijaż wodoodporny

Odpowiedni make – up ma nie tylko chronić przed deszczem, ale ogólnie przed "rozpłynięciem" się pudru czy cieni na powiekach. W zasadzie większość kosmetyczek, tworząc ślubny makijaż, wybiera kosmetyki wodoodporne, to jednak warto jest o tym przypomnieć przed rozpoczęciem nakładania bazy. Jeśli pogoda nie sprzyja, dodatkowo poproś o użycie mgiełki do twarzy, która utrwali make-up.

4. Coś zabawnego na rozładowanie napięcia

Dla nieco bardziej śmiałych i zabawnych panien młodych polecam niekonwencjonalne wyjście z deszczowej sytuacji. Jeśli rano okaże się, że za oknem leje, a ty masz jeszcze chwilę czasu między fryzjerem a kosmetyczką, kup śmieszne kalosze, które zaskoczą gości i rozluźnią atmosferę.