Fryzura ślubna, czyli uroczyste upięcie na ceremonię oraz wesele. Fryzura ślubna, obok sukni, odgrywa niezwykle ważną rolę. To dlatego większość panien młodych korzysta z pomocy fryzjerki, aby w tym jedynym i niepowtarzalnym dniu, wyglądać pięknie. Zobacz trendy w ślubnych fryzurach na lato 2017!

Reklama

Upięcie

Pamiętaj, że letnia fryzura powinna być nie tylko piękna, ale i funkcjonalna. Rozpuszczone włosy z toną lakieru mogą nie przerwać upału, a ty sama możesz czuć się nieprzyjemnie i niekomfortowo. To dlatego latem sprawdzą się wszelkiego rodzaju upięcia, koki i warkocze, które wyróżniają się trwałością, nie przeszkadzają w czasie zabawy do rana i nie dają uczucia ciężkości. Letnim hitem są drobne koki z kwiatkami. To must – have, o którym po prostu nie możesz zapomnieć. Lato to symbol radości, słońca i kwiatów. Pamiętaj o nich. Zapomnij o liliach czy sztucznych kwiatach. Dużo lepiej będą wyglądały żywe róże, dzwonki, stokrotki, chryzantemy czy polne rośliny.

Fryzura na ślub - sprawdź porady stylisty

Subtelny warkoczyk

Ślubny warkocz to symbol kobiecości, młodości i niewinnej dziewczęcej radości. Sprawdzą się, szczególnie jeśli nie jesteś zwolenniczką rozwianych włosów czy patetycznych koków. Do warkoczyka możesz dodać oczywiście delikatne kwiatki, które wspaniale będą wyglądały wraz z letnią stylizacją.

Warkocze i plecione korony do ślubu

Niewielki koczek i welon

Chociaż wiele panien młodych odchodzi już od tradycyjnego welonu, to nadal jest on najczęściej wybieranym nakryciem głowy. Latem lepiej jest wybierać krótsze i półkrótkie welony, które najlepiej, jeśli wepniesz w kok.

Welon ślubny

Rozwiane włosy i wianek z kwiatków

Specjalnie dla panien młodych, które decydują się na ślub w stylu rustykalnym, proponuję raczej prostą fryzurę ślubną. Kok, upięcie, spora ilość lakieru do włosów czy spinek to absolutne przeciwieństwo stylu rustykalnego, który wiąże się z lekkością, naturą i prostotą. To dlatego wybierz rozpuszczone włosy. Świetnie wyglądają niedbale pokręcone loki oraz stylowy wianek z kwiatów. Do tego dekoracje z suszonych traw, kwiatów i roślin!

Wianek zamiast bukietu do ślubu

Ślub w stylu vintage

Jeśli jesteś miłośniczką stylu retro, koniecznie postaw na prostą fryzurę, której kwintesencja będzie zdobiona, koronkowa opaska. Możesz pomyśleć też o dodatkach z piór.

Ślub w stylu retro

Toczek ślubny

Wielki powrót do XVIII wieku w postaci toczka ślubnego to hit, który latem może prezentować się fenomenalnie. Pomyśl o prostym upięciu oraz delikatnym, białym toczku, który dodać ci szyku. Do tej stylizacji pasować będzie prosta suknia ślubna.

Reklama

Co zamiast welonu?