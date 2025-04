słoneczniki na ślub

fot. Fotolia

Ogólne informacje o słonecznikach

Słoneczniki to kwiaty z rodziny astrowatych. Te hodowane na nasiona są znane każdemu. Inaczej jest z mniej popularnymi odmianami ozdobnymi, które uprawiane są do doniczek i na kwiaty cięte. Wśród odmian ozdobnych są słoneczniki o różnej wysokości 30-50, 70, 100, 120, 130, 150, 180 oraz 200 cm.

Charakteryzują się także różnymi kwiatami, które mogą być żółte pełne, pełne o strzępiastych płatkach, klasyczne z jasnymi bądź ciemnymi środkami czy o żółto-brązowych płatkach.

Zastosowanie

Słoneczniki na ślubach i weselach pojawiają się w bukietach panien młodych, dekoracjach stołów, dekoracjach kościołów, butonierkach i we włosach. Bogactwo odmian tych kwiatów daje szerokie pole manewru. W bukietach ślubnych słonecznik doskonale współgra z kwiatami polnymi oraz z margerytkami, rumiankami i craspedią, tworząc kompozycje w stylu rustykalnym. Pola słonecznikowe są od lat doskonałym tłem zdjęć plenerowych. Bajeczny byłby też ślub pod gołym niebem w środku pola słonecznikowego...

fot. Fotolia

Kolorystyka słoneczników

Słoneczniki z reguły są żółte z ciemnobrązowymi środkami. Bywają jednak odmiany o żółtych środkach i bez środków, a także ozdobne o czerwonych płatkach.

Zapach

Zapach słonecznika chyba każdy kojarzy, jest mało intensywny i mało charakterystyczny. Nam się kojarzy z zapachem łąki.

Sezon na słoneczniki

Słoneczniki dostępne są tylko w sezonie. Nie ma zwyczaju sprowadzania ich z zagranicy poza sezonem. Ich kwitnienie z reguły przypada od lipca do września.

Cena słoneczników

Cena słoneczników

Cena słoneczników w sezonie zależy od wielkości kwiatów. Waha się od 2,5-3 zł za sztukę w hurcie.

Trwałość

Słoneczniki to kwiaty, które nie wytrzymują długo bez wody, ale bez obaw wiązanka ślubna z ich udziałem wytrzyma całą ceremonię ślubną. Natomiast kwiaty do butonierki i do włosów powinny być zabezpieczone przez florystkę przed zwiędnięciem.

Symbolika

Słoneczniki to kwiaty pełne słońca i radości. Symbolizują optymizm i radość życiową, którą chcemy się podzielić z otoczeniem.

