fot. Kolaż Polki.pl/suknie ślubne JIM HJEL, Msareh Nouri, Tony Ward

Reklama

Biała suknia ślubna to element polskiej tradycji. Mało kto wyobraża sobie pannę młodą w czerwieni czy czerni. W naszej kulturze panny młode decydują się na różne odcienie bieli, beżu i écru z ewentualnie kolorowym akcentem. A co gdyby panna młoda wystąpiła w czarnej sukni ślubnej? Przedstawiamy najpiękniejsze zdjęcia takich kreacji.

Zobacz najmodniejsze suknie ślubne na 2017 rok

Dlaczego biel?

Miliony kobiet na całym świecie wybierają białą suknię ślubną na ten jedyny, wyjątkowy dzień. Jak się jednak okazuje, do XX wieku panny szły do ołtarza w kolorowych kreacjach. Podobno pierwszą damą, która wybrała biel była Maria I Stuart poślubiająca Franciszka II Walezjusza.

Następnie pomysł powieliła królowa Wiktoria Hanowerska, która w 1840 roku powiedziała "tak" Albertowi. Wtedy białe suknie ślubne nie cieszyły się uznaniem i przez wielu uznawane były za złą wróżbę.

Dopiero dzięki Coco Chanel naprawdę wprowadziła trend białej sukni ślubnej. Gdy przedstawiła swój innowacyjny projekt śnieżno-białej sukni ślubnej z trenem, świat oszalał. Białej sukni ślubnej zaczęto przypisywać magiczną moc, miała symbolizować szczęście i oznaczać czystość, cnotę i dziewictwo.

Wybierz idealny fason sukni ślubnej

Tradycja czarnej sukni ślubnej

Ale jak się okazuje, białe suknie ślubne nie zdominowały całego świata. Czarne kreacje panny młodej to tradycja, która występuje między innymi w Meksyku. Dla europejek taka suknia pewni byłaby nie do zaakceptowania, podczas gdy w tradycji meksykańskiej to biel jest symbolem żałoby i smutku.

Kontrowersyjna australijska blogerka w czarnej sukni ślubnej

Australijska blogerka, Sophie Cachia zasłynęła w sieci ze swojego innowacyjnego wyboru sukni ślubnej. Na ten wielki dzień postanowiła wybrać czarną kreację. Dlaczego? Blogerka po prostu nie widziała się w innej sukni, biel do niej nie pasowała, to dlatego postawiła na czerń. Jej suknia zadziwiła nie tylko barwą, ale i fasonem. Obcisły fason, głęboki dekolt, koronki i falbanki pozytywnie zszokowały chyba wszystkich.

fot. instagram.com/theyoungmummy/

Zobacz najpiękniejsze czarne suknie ślubne. Zdecydowałabyś się na taką?